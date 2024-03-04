عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اسمه الحقيقي يوسف بن أيوب.. 10 معلومات مجهولة عن صلاح الدين الأيوبي|تابع

صدى البلد

توجد شخصيات تاريخية تترك بصمات قوية في ذاكرة البشرية، ومن بين هذه الشخصيات العظيمة يبرز اسم صلاح الدين الأيوبي، الذي عاش في القرن الثاني عشر.  يُعتبر صلاح الدين الأيوبي واحدًا من أبرز القادة العسكريين والسياسيين في التاريخ الإسلامي، وقد أثرى العالم بتصرفاته وإرثه الكبير.

ولد صلاح الدين في صلاح الدين الأيوب بمدينة تكريت في شمال العراق، ونشأ في بيئة ثقافية غنية بالعلم والفنون. اتسم صلاح الدين بالشجاعة والحنكة والإرادة القوية منذ صغره، وهذه الصفات ساعدته على تحقيق نجاحات كبيرة في حياته.

اشتهر صلاح الدين بدوره الهام في توحيد الأمة الإسلامية ومقاومة الصليبيين خلال فترة الحروب الصليبية. قاد صلاح الدين العديد من الحملات العسكرية الناجحة، وتمكن من استعادة العديد من الأراضي الإسلامية المحتلة، بما في ذلك القدس، التي كانت تُعتبر مقدسة بالنسبة للمسلمين. كانت هذه الانتصارات البارزة تعكس البراعة العسكرية والقيادية لصلاح الدين، وتجسدت في معركة حطين التي انتهت بانتصار قواته على الصليبيين.

ملهمة الجزائر.. من هي طاووس عمروش التي احتفى بها جوجل اليوم؟

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل

انطلاق برنامج الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس مجلس الشباب العربي والإفريقي

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يكرم جمال أبو الحسن عن كتابه 300000 عام من الخوف

نوستالجيا رمضان في ورشة المسرح الأسود لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

تهدف لنبذ العنف.. «بساطة وبطاطا» قناة مصرية جديدة تغير الفكر النمطي للأطفال

بحضور سفير أرمينيا.. العرض الأول للفيلم الوثائقي «أبجدية ماشتوتس» للكاتب محمد مندور

سفير فنلندا في مصر يستضيف النسخة الرابعة من "السلسلة الدبلوماسية الثقافية"

منها المملكة المصرية القديمة.. أبرز 10 إمبراطوريات حكمت العالم عبر التاريخ

صنيعة الإله.. هل كان الإسكندر الأكبر متصوفا حقا؟

10 معلومات مجهولة عن صلاح الدين الأيوبي

 

1- كان اسمه "يوسف بن أيوب" ولقب بـ "صلاح الدين" لاحقاً.

 

2- كتب صلاح الدين الأيوبي قصائد عربية فصيحة، وأشهرها قصيدة "يا أيها الملك الناصر".

 

3- كان يهتم بالعلم ويدعم العلماء، وأنشأ العديد من المدارس في مصر والشام.

 

4- اشتهر بعدله، وكان يحكم بين الناس بالعدل والإنصاف.

 

5- كان صلاح الدين الأيوبي كريماً، وكان يجود بالمال على الفقراء والمحتاجين.

 

6- ولد صلاح الدين الأيوبي في قلعة تكريت في العراق عام 1137م.

 

7- نشأ في بيئة عسكرية، حيث كان والده نجم الدين أيوب من كبار قادة الجيش في الدولة الزنكية.

 

8- تلقى تعليماً مُتنوعاً في الدين والعلوم والفروسية.

 

9- ترك خلفه إرثاً عظيماً من الإنجازات التي لا تزال خالدة في ذاكرة التاريخ.

 

10- توفي صلاح الدين الأيوبي في دمشق عام 1193م.

صلاح الدين الايوبي يوسف بن أيوب التاريخ الإسلامي ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي الصليبيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

ملهمة الجزائر.. من هي طاووس عمروش التي احتفى بها جوجل اليوم؟

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل

انطلاق برنامج الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس مجلس الشباب العربي والإفريقي

اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا يكرم جمال أبو الحسن عن كتابه 300000 عام من الخوف

نوستالجيا رمضان في ورشة المسرح الأسود لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"

تهدف لنبذ العنف.. «بساطة وبطاطا» قناة مصرية جديدة تغير الفكر النمطي للأطفال

بحضور سفير أرمينيا.. العرض الأول للفيلم الوثائقي «أبجدية ماشتوتس» للكاتب محمد مندور

سفير فنلندا في مصر يستضيف النسخة الرابعة من "السلسلة الدبلوماسية الثقافية"

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ