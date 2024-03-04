ملهمة الجزائر.. من هي طاووس عمروش التي احتفى بها جوجل اليوم؟

احتفل محرك البحث «جوجل» اليوم بذكرى ميلاد الروائية الجزائرية طاووس عمروش الـ111 في 4 مارس 2024، والتي وُلدت عام 1913 في منطقة القبائل.

اشتهرت طاووس عمروش بكونها أول روائية جزائرية، حيث نشرت روايتها الأولى "حياة فتاة" عام 1947. وقد تميزت كتاباتها بالدفاع عن حقوق المرأة والهوية الأمازيغية، ونضالها من أجل استقلال الجزائر.



10 معلومات عن طاووس عمروش

- اسمها ماري عمروش، واختارت اسم طاووس كاسم أدبي تيمناً بجمال الطاووس ورمزية الحرية.

- ولدت طاووس عمروش في 4 مارس 1913 بقرية آث يني بمنطقة القبائل في الجزائر.

- نشأت طاووس عمروش في عائلة مثقفة، فوالدتها فاطمة آيت منصور كانت مغنية مشهورة، وأخوها الأكبر جان عمروش كاتب ومناضل سياسي.

- تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي في تونس، ثم انتقلت إلى فرنسا لدراسة التربية وعلم النفس.

- نشرت روايتها الأولى "حياة فتاة" عام 1947، لتكون أول رواية تُكتب وتُنشر من قبل امرأة جزائرية.

- شاركت طاووس عمروش في النضال من أجل استقلال الجزائر عن فرنسا، إذ نضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية عام 1955.

- ساهمت في إثراء الثقافة الجزائرية من خلال كتاباتها، كما دافعت عن حقوق المرأة والهوية الأمازيغية.

- حصلت طاووس عمروش على جائزة "رينيه كايوا" عام 1956، وتم تكريمها من قبل العديد من المؤسسات الثقافية في الجزائر وخارجها.

- توفيت طاووس عمروش في 2 أبريل 1976 في فرنسا.

- لا تزال أعمالها الأدبية تُقرأ وتُدرس حتى اليوم، إذ تُعدّ من أهمّ الكاتبات العربيات في القرن العشرين.