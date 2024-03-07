قصور الثقافة تختتم قافلة قرية سيدي عقبة بالمحمودية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل، بقرية سيدي عقبة بالمحمودية بمحافظة البحيرة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى مبادرة حياة كريمة.

تضمنت الفعاليات الختامية بمدرسة الحجر للتعليم الأساسي عددا من الورش الفنية لأطفال وطلاب القرية، منها ورشة رسم وتلوين على الورق، خرز، تدوير خامات من الفوم جليتر وعمل أقنعة وتيجان، ستنسيل، ورشة اصنع عروستك بنفسك، كروشيه وريزن، ومسرح عرائس، وتم إهداء الأطفال والطلاب نتاج عمل الورش تشجيعا لهم.

وفي الفترة المسائية استكملت القافلة تنفيذ عدد من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب، بجانب محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية".

واختتمت الفعاليات بعرض فني لمواهب قصر ثقافة المحمودية، وقصر ثقافة الدلنجات قدمت خلاله مجموعة من الأغاني والتواشيح الدينية بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك، وسط تفاعل عدد غفير من الأهالي. وتم تكريم عدد من رموز القرية والتنفيذيين الذين ساهموا في إنجاح القافلة الثقافية.

نظمت القافلة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، ورئاسة مركز ومدينة المحمودية.