عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

صدى البلد

شارك فرع ثقافة جنوب سيناء في احتفالية المحافظة بالذكرى الخامسة والثلاثين لعودة طابا، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخلالها أوقد شعلة النصر، ورفع العلم المصري بساحة العلم.

مؤسسة فاروق حسني تنشر تسجيلا مصورا لحفل جوائز الفنون

د. ضياء زهران يكشف لـ«صدى البلد» موعد مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين الثالث

10 معلومات عنها| لعنة الفراعنة.. حقيقة أم خرافة؟

بعد عام من إعلان إفلاسه.. أرملة «ستيف جوبز»تنقذ معهد سان فرانسيسكو للفنون|تفاصيل

"حرب الخداع" يختتم عروض نوادي المسرح بالغربية

قصور الثقافة تختتم قافلة قرية سيدي عقبة بالمحمودية

إقبال كبير.. ورش متنوعة في ثالث أيام مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

اسمه الحقيقي يوسف بن أيوب.. 10 معلومات مجهولة عن صلاح الدين الأيوبي|تابع

ملهمة الجزائر.. من هي طاووس عمروش التي احتفى بها جوجل اليوم؟

خبير آثار يكشف مفاجأة حول تابوت بنها المكتشف حديثا| تفاصيل

ذكرى عودة طابا 

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال أطفال نويبع تضمن باقة متميزة من الأغاني الوطنية، أعقبه مجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة طور سيناء. 

وتخلل الحفل فقرة إلقاء شعر وطني، وإنشاد ديني لعدد من الأطفال الموهوبين.

وفي كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء، الحرص الدائم على إحياء ذكرى عودة طابا؛ لتعريف الأجيال بتاريخ بلد، أبى التفريط في قطعة من أرضه، وهي مدينة "طابا"، الأمر الذي يدفع بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز التحديات كافة.

وسرد "فودة" عددا من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة على جميع الأصعدة.

وأثنى المحافظ، على أداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة، ووعد بالاستمرار في رعايتهم؛ لإشراكهم في المحافل الدولية.

واختتمت فعاليات الحفل- الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله- بباقة متميزة من الفقرات الفنية والاستعراضية المستوحاة من التراث السيناوي قدمتها فرقة التلقائيين لقصر ثقافة الطور وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جاءت الاحتفالية بحضور اللواء محمد عناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موضوعات متعلقة

د. ضياء زهران يكشف لـ«صدى البلد» موعد مؤتمر اتحاد الأثريين المصريين الثالث

10 معلومات عنها| لعنة الفراعنة.. حقيقة أم خرافة؟

بعد عام من إعلان إفلاسه.. أرملة «ستيف جوبز»تنقذ معهد سان فرانسيسكو للفنون|تفاصيل

"حرب الخداع" يختتم عروض نوادي المسرح بالغربية

قصور الثقافة تختتم قافلة قرية سيدي عقبة بالمحمودية

إقبال كبير.. ورش متنوعة في ثالث أيام مبادرة "أنت الحياة" بالأقصر

اسمه الحقيقي يوسف بن أيوب.. 10 معلومات مجهولة عن صلاح الدين الأيوبي|تابع

ملهمة الجزائر.. من هي طاووس عمروش التي احتفى بها جوجل اليوم؟

ترشيحاتنا

رمضان شهر الخير .. خصم كبير على أفخم موبايل شاومي ينافس iPhone 15

نتنياهو يكشف مدى خطورة انسحاب إسرائيل من الحرب قبل شن عملية رفح

داعية: يجوز أداء جميع ركعات صلاة التراويح بـ«تشهد واحد»

انتبه .. خطأ شائع في السحور يفسد الصوم

لمرضى السكر .. خطورة قيادة السيارة أثناء الصيام

لو مسافر .. تعرف على مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساندرا هولر وجيمي لي كيرتس.. فنانات بإطلالات أنيقة وبسيطة في حفل الأوسكار

مسلسل المداح الحلقة1.. انفجار المحكمة وسقوط الطائرة بحمادة هلال .. ودياب مفاجأة الأحداث

دراما رمضان 2024.. أبطال وقصة ومواعيد عرض مسلسل الحشاشين.. صور وفيديو

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ