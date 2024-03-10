فرع ثقافة جنوب سيناء يشارك في احتفالات المحافظة بذكرى عودة طابا

شارك فرع ثقافة جنوب سيناء في احتفالية المحافظة بالذكرى الخامسة والثلاثين لعودة طابا، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد الاحتفالية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخلالها أوقد شعلة النصر، ورفع العلم المصري بساحة العلم.

ذكرى عودة طابا

استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال أطفال نويبع تضمن باقة متميزة من الأغاني الوطنية، أعقبه مجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة طور سيناء.

وتخلل الحفل فقرة إلقاء شعر وطني، وإنشاد ديني لعدد من الأطفال الموهوبين.

وفي كلمته، أكد محافظ جنوب سيناء، الحرص الدائم على إحياء ذكرى عودة طابا؛ لتعريف الأجيال بتاريخ بلد، أبى التفريط في قطعة من أرضه، وهي مدينة "طابا"، الأمر الذي يدفع بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز التحديات كافة.

وسرد "فودة" عددا من الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة على جميع الأصعدة.

وأثنى المحافظ، على أداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة، ووعد بالاستمرار في رعايتهم؛ لإشراكهم في المحافل الدولية.

واختتمت فعاليات الحفل- الذي أقيم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله- بباقة متميزة من الفقرات الفنية والاستعراضية المستوحاة من التراث السيناوي قدمتها فرقة التلقائيين لقصر ثقافة الطور وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جاءت الاحتفالية بحضور اللواء محمد عناني مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة.