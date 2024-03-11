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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على سبب تنازل «محمد عبلة» عن أهم وسام تمنحه الحكومة الألمانية|خاص

محمد عبلة
محمد عبلة

قرر الفنان التشكيلي مؤخراً محمد عبلة رد وسام جوته الذي حصل عليه عام 2022، للحكومة الألمانية بسب موقفها من الإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني داخل غزة. 

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تجويع أهالي غزة 

 

وقال محمد عبلة في تصريح لـ صدى البلد إن موقفه الأخير جاء خلال تواجده في أوروبا  ومشاهدته لردود الفعل وما يحدث داخل غزة. يقول «أحسست أن الحصار الإسرائيلي وتجويع أهالي غزة من جانب إسرائيل هدفه الرغبة في إذلال الشعب الفلسطيني؛ لذلك قررت التنازل عن الجائزة كنوع من الاحتجاج عما يحدث، فهم في ألمانيا يتحدثون دائمًا عن حقوق الإنسان لكنهم ينكرونها عندما سمحوا بتجويع أهالي غزة بهذه الصورة». 

أضاف: عندما أعلنت عن الأمر على صفحتي الشخصية «فيسبوك» حاولوا إثنائي عن الأمر لكون الجائزة ثقافية في المقام الأول، لكنني كنت أرى أن هذا الموقف يجب أن يسجل نتيجة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ورفضي التام لما يحدث. فقد فكرت في البداية صهر الميدالية وإعادة تشكيلها من خلال تنفيذ خريطة لفلسطين؛ ومن ثم عرضها في مزاد لصالح أهالي غزة لكنني وجدت أن العملية ستحتاج لترتيبات كثيرة، وقررت في النهاية التنازل عن الجائزة بشكل كامل، فخلال الأيام المقبلة سأقوم بالبدء في إجراءات تسليمها للحكومة الألمانية.

يذكر أن وسام جوته الألماني للفنون هو أعلى وسام ثقافي تمنحه الحكومة لتكريم أشخاص من كل أنحاء العالم على مساهمتهم الخاصة في التبادل الثقافي الدولي.

محمد عبلة إسرائيل المانيا غزة اوروبا

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