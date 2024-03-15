"فضائل شهر رمضان" ضمن لقاءات قصور الثقافة بالقاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق أقام قصر ثقافة مصر الجديدة محاضرة بعنوان "فضائل شهر رمضان" تحدث خلالها الشيخ عبد الخالق صالح من وزارة الأوقاف، عن أهم فضائل الشهر الكريم ومنها التسامح والمحبة وتزكية النفس وغيرها من الأعمال المستحبة التي تزيد من التقرب إلى الله.

وأعد قصر ثقافة المطرية لقاء مفتوحا تحدث خلاله الشيخ محمد الشاذلي - واعظ بوزارة الأوقاف، باستفاضة عن أركان الإسلام والتي منها صوم رمضان، موضحا أثر الصيام على سلوك المسلم.

ورش عمل

واستمرارا للفعاليات المقامة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بمناسبة الشهر الكريم، أقام قسم الفنون التشكيلية بثقافة القاهرة ورشة عمل زينة رمضان بالفوم جليتر بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات، بالإضافة إلى ورشة تصميم فانوس بخامات من البيئة ببيت ثقافة الشروق، فيما شهد قصر ثقافة مصر الجديدة ورشة لتعليم الرسم بالمنظور بخطوات بسيطة للمبتدئين.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، حيث يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.