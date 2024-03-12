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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو ومعهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا

صدى البلد

استقبل الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وفدا من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في ابن جرير، حيث تم بحث التعاون في دعم الشباب بمجال ريادة الأعمال التكنولوجية، عبر برنامج إكسبلورر للابتكار، الذي ينفذه المعهد والجامعة، وكذلك التعاون في تدريب الشباب بدول العالم الإسلامي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

ضم الوفد السيدة جنان أبو نادي، المديرة التنفيذية لبرنامج ساند بوكس التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والدكتور منذر دحلة، مدير معهد البيانات والأنظمة والمجتمع بالمعهد، والدكتور محمد بنكمون، مدير أساليب التعليم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.  

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برامج دعم مختلفة 

 

وخلال اللقاء، الذي تم بمقر الإيسيسكو في الرباط اليوم أكد الدكتور المالك حرص المنظمة على تعزيز أدوار الشباب في العالم الإسلامي، عبر تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لدعمهم وبناء قدراتهم في مختلف المجالات، وإعدادهم لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على صعيد التكنولوجيا، وإكسابهم المهارات اللازمة لمهن الغد.

وتطرق اللقاء، الذي حضره عدد من رؤساء قطاعات ومديري إدارات ومراكز الإيسيسكو وخبراء بالمنظمة، إلى استعراض أهم البرامج والمشاريع التي ينفذها الجانبان لدعم الشباب في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، ومناقشة آفاق التعاون بين الإيسيسكو ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في هذه المجالات.

وفي الختام تم الاتفاق على مواصلة التنسيق، لوضع خطط تنفيذية لبرامج ومشاريع التعاون المشترك.

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