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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

خبير آثار يكشف عن هوية فرعون موسى|تفاصيل

صدى البلد

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن فرعون موسى ملكًا من ملوك مصر القديمة وليس إسمًا لشخص إذ إنه لا يوجد دليل أثرى واحد يحدد شخصية هذا الملك وقد انتقد كل الآراء التى زعمت بأن فرعون موسى هو أحمس أو حتشبسوت أو حور محب أو سيتى الثانى أو رمسيس الثانى أو مرنبتاح وذلك من خلال كتابه الشهير "التجليات الربانية بالوادى المقدس طوى"، والذى يتناول قصة بنى إسرائيل منذ دخول يوسف الصديق وأهله آمنين إلى مصر حتى ولادة نبى الله موسى وتربيته فى بلاط أحد ملوك مصر وخروجه الأول وحيدًا إلى مدين وعودته وخروجه الثانى مع بنى إسرائيل إلى سيناء ومسار نبى الله موسى بسيناء حتى الوصول إلى أعتاب المدينة المقدسة.

 

ملك غير معروف 


ويشير الدكتور ريحان إلى أن هناك بعض الباحثين يؤكدون عدم وجود فرعون موسى من بين ملوك مصر القديمة مستندين إلى أن القرآن الكريم لم يذكر فرعون معرّفًا بـ(ال) مما يدل على أنه اسمًا لشخص وليس لقب، ويدللوا على ذلك بأن المقابر الملكية ومنها 63 مقبرة بوادى الملوك بها خراطيش ملكية ليس عليها لقب فرعون.

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أدلة قرآنية 


وينوه الدكتور ريحان في تصريحه لـ صدى البلد: إلى أن الرأي الذي ذكره المهندس عاطف عزت فى كتابه "فرعون موسى من قوم موسى" ونقل عنه البعض ونسب النظرية لنفسه، ولذا فقد فند الرأى الأصلى للمهندس عاطف عزت، إذ أشار أن هذه الأدلة غير علمية وغير منطقية ومنها أن اسم فرعون جاء ملازمًا لشخصين من الأعلام مرة قبلهما ومرة بينهما }ولَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ { سورة غافر آيات 23 – 24، كما جاء مصحوبًا بياء النداء "وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِين" سورة الأعراف آية 104، وهى تأتى مع أسماء الأعلام.

 

وقد فنّد جيمس هنرى برستيد ذلك بأن كلمة فرعون ليست اسمًا أو لقبًا وإنما مشتقة من (بر- عا) ومعناها البيت الكبير أو القصر ويشار به إلى الديوان الملكى، وقد توافق معه علماء الآثار آرثر إيفانز، آلان شورتر، آلان جاردنر مما يفنّد رأى المهندس عاطف. 

 
كما يشير المهندس عاطف عزت إلى أن اسم فرعون أصبح لقبًا لكل من تجبّر وعلا شأنه، وامتد وشمل حتى من سبقوه، وهو أمر شائع فكثير من أسماء الأعلام مثل كسرى وقيصر والنجاشى تحولت مع مرور الوقت إلى أعلام، وربما يكون فرعون مأخوذ من اسم قبيلة فرعا الموجودة الآن فى وادى عسير غرب الجزيرة العربية كما يؤكد الدكتور كمال الصليبى، وربما يكون مشتق من الفعل فرعن أو كلمة فارع أى عال واستند إلى وصف القرآن لفرعون بالعلو فى سورة يونس آية 83 وسورة الدخان آية 31، ويستخلص المهندس عاطف عزت من ذلك أن فرعون كلمة عربية ولفظ عربى صميم جاء مع الهكسوس عبرانيين أو أعرابًا بشهادة أهل اللغة ورجال الآثار حسب رؤيته.

ويتابع الدكتور ريحان بأن المهندس عاطف عزت استند على التوراة فى تأكيد أن الرجل الذى قتله موسى من العبرانيين " ثم خرج موسى فى اليوم التالى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان" سفر الخروج 2 /13 رغم وضوح النص القرآنى }وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ{ سورة القصص آية 15، وهذه الآية تؤكد أن المقتول من قوم غير قومه فقد ذكر القرآن أحدهما من شيعته وطبيعى الآخر من غير ذلك.

فرعون موسى موسى أحمس رمسيس الثاني بني إسرائيل أدلة قرآنية

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