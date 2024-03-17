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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

صدى البلد

أثار تحطيم تمثال طبيب القلب مجدي يعقوب ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. قال الفنان ناثان دوس قوميسيير سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت السابق، وصاحب تمثال جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، إنه حزين لما آل إليه وضع التمثال الذي نحته، وكان مقررًا وضعه في مدخل مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب.
 

بيان رسمي

 

من جانبه نشر صندوق التنمية الثقافية بيانا قال فيه: بالإشارة إلى ما أثير حول تحطيم تمثال طبيب القلب المصري العالمي د. مجدي يعقوب والذي نفذه الفنان ناثان دوس من خامة الجرانيت، نود أن نوضح أن هذا التمثال ليس جزءًا من أعمال سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بل هو ملكية خاصة للفنان الذي قام بتنفيذه خلال فترة توليه منصب قوميسير الدورة الماضية للسيمبوزيوم.. وقد تم استضافة التمثال والحفاظ عليه في موقع السيمبوزيوم لمدة عام كامل على أن يتم نقله لمكان عرضه المقرر من قبل الفنان.

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حقيقة تحطيم تمثال مجدي يعقوب


وأضاف البيان: لتوضيح السياق بشكل كامل، نشير إلى أن الصورة المتداولة التقطت أثناء إخلاء منطقة ورشة العمل في السيمبوزيوم، كما يحدث في كل دورة لاستقبال أعمال الدورة التالية. ونظرًا لأن التمثال مكون من ثلاثة أجزاء، فقد تم تفكيكه قبل النقل لأسباب تقنية، ومن ثم تم إعادة تركيبه بعد ذلك، وهذا الإجراء شائع مع الأعمال المكونة من عدة أجزاء.


نؤكد أن التمثال في حالة جيدة وتمت العناية به بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وننتظر إجراءات نقله لموقعه النهائي بمعرفة الفنان.. حيث تم تغطية العمل الفني إلى حين افتتاحه في موقعه الجديد وإزاحة الستار عنه.

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