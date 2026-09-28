بحضور كامل العدد.. أوكا يختتم حفلات الصيف في الإسكندرية ودمياط

اختتم الفنان أوكا حفلات موسم الصيف بحفلتين كاملتي العدد في الإسكندرية ودمياط، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية تواصلت منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية الحفل، ليؤكد من جديد قدرته على صناعة حالة خاصة مع جمهوره في حفلاته.

وقدم أوكا خلال الحفلين مجموعة متنوعة من أغانيه، جمعت بين أعماله القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي شاركه الغناء والرقص طوال فقرات الحفل، بالإضافة إلى عروض الـFireworks التي أضفت أجواء احتفالية على المسرح.

وشهدت الحفلات حالة من التفاعل والعفوية بين أوكا والجمهور، حيث حرص على مداعبتهم والتفاعل معهم بطريقته المعروفة، ليخلق أجواء خفيفة ومختلفة جعلت الجمهور جزءًا أساسيًا من تفاصيل الحفل.

وكانت أغنية «صواريخ» في مقدمة الأغاني التي افتتح بها أوكا حفلاته، وهي أحدث أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرًا عبر مختلف المنصات الموسيقية، وحظيت بتفاعل واسع منذ طرحها، وتحمل الأغنية الطابع الموسيقي الذي يميز أوكا، وجاءت كلماتها من مدى ومايو وحماقي وعمرو المشاكس، وألحان مدى، بينما تولى يوسف بابا مهمة الميكس والماستر.

وشهدت الحفلتان أيضًا أجواءً منظمة وآمنة، مع تعاون واضح من الجمهور في الالتزام بالتنظيم، حيث مرت الفعاليات دون أي مشكلات تُذكر، في ظل تعامل راقٍ ومنظم بين الحضور، وهو ما عكس وعي الجمهور وحرصه على الاستمتاع بالحفل في أجواء آمنة ومريحة للجميع

وتأتي حفلات الإسكندرية ودمياط في ختام موسم صيف حافل بالنسبة لأوكا، الذي واصل خلاله تقديم حفلات جماهيرية بأجواء مختلفة، ليختتم الموسم بحضور كامل العدد وتفاعل كبير من الجمهور، مؤكدًا أن حفلات «الجينرال» تظل لها طبيعتها الخاصة وحالتها المختلفة مع الجمهور.