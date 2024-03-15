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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية احتفالا بشهر رمضان ومظاهره وانتصاراته

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني عددا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بمحافظة الدقهلية، تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة المطربة بالتعاون مع مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية محاضرة تثقيفية بعنوان "ذكرى انتصار العاشر من رمضان"، تحدث خلالها الشيخ نسيم أبو العيلة، عن التوفيق في اختيار قرار انطلاق الحرب وقت الصوم، وعن أثر ذلك في زيادة دوافع الجنود وحماسهم لتحقيق النصر، وهو ما ظهر في كتاباتهم وشهاداتهم بعد الحرب.

كما أعد بيت ثقافة أجا محاضرة عن شهداء الوطن، تحدث خلالها الشيخ السعيد بدير كبير أئمه بإدارة أوقاف أجا عن الشهداء تزامنا مع استمرار احتفالات يوم الشهيد وقرب الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان، مؤكدا أهمية التذكير بسير أبطال الوطن الذين ضحوا من أجله بأرواحهم.

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هذا وواصل فرع ثقافة الدقهلية تقديم فعالياته احتفالا بقدوم شهر رمضان، حيث نظمت مكتبة العيادية محاضرة عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، تحدث خلالها محمد عبد الحافظ مدير المكتبة عن بعض هذه المظاهر ومنها فانوس رمضان، والأغاني الشهيرة خلاله، والمسحراتي، وغيرها من العادات الأسرية المميزة على مدار الشهر.

كما عقدت مكتبة كفر طنبول بالتعاون مع المدرسة الابتدائية بطنبول الكبرى محاضرة توعوية عن "كيفية استقبال شهر رمضان"، شارك بها مصطفى عصمت إبراهيم.

قدمت الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وتأتي استعدادا لإطلاق هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يشهد تنوعا في العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

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