بعد ترشحه للبوكر.. لماذا تحرض إسرائيل ضد الروائي الفلسطيني المسجون باسم خندقجي؟

شنت مواقع ووسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي حملة تحريض واسعة ضد الأسير الروائي باسم خندقجي، بعد ترشح روايته "قناع بلون السماء" للقائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية.

غلاف رواية قناع بلون السماء

تفاصيل الحملة

اتهمت وسائل الإعلام الإسرائيلية خندقجي بـ "التحريض" و "الترويج للإرهاب" من خلال روايته، دون تقديم أي دليل على صحة هذه الاتهامات.

ودعا بعض الكتاب والصحفيين الإسرائيليين إلى الانتقام من خندقجي، واصفين إياه بـ "الإرهابي"، كما تم نشر العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على خندقجي وتدعو إلى مقاطعة روايته.

مخاوف

تخشى عائلة خندقجي من أن يؤدي التحريض الإسرائيلي إلى تعرضه للخطر داخل سجنه أو حتى بعد الإفراج عنه، كما يرى العديد من الكتاب والمثقفين أن التحريض على خندقجي يهدد حرية التعبير في فلسطين.

من جانبها أدانت وزارة الثقافة الفلسطينية الحملة الإسرائيلية ضد خندقجي، ووصفتها بـ "الهمجية".

وعبر العديد من الكتاب والمثقفين العرب عن تضامنهم مع خندقجي، مؤكدين على حقه في التعبير عن أفكاره بحرية.

وتُظهر الحملة الإسرائيلية ضد خندقجي مدى استهداف الاحتلال الإسرائيلي للثقافة الفلسطينية، حتى داخل السجون.