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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دينا فؤاد تتألق بأداء لافت في "حق عرب".. صور

دينا فؤاد وأحمد العوضي
دينا فؤاد وأحمد العوضي في "حق عرب"

حققت النجمة دينا فؤاد نجاحا لافتا، وتصدرت ترندات السوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل "حق عرب"، الذي يتواصل عرضه حاليا في دراما رمضان 2024، وتشارك في بطولته أمام أحمد العوضي ونخبة من النجوم.
تجسد دينا فؤاد في المسلسل دور "حنان" فتاة شعبية، جدعة، تساعد والدها وشقيقها، وتقف لتبيع على "نصباية شاي"، وتعيش قصة حب مع "عرب السويركي"، الذي يلعب دوره أحمد العوضي، والتي تخشى من انكشاف سرها الذي تهددها به زوجة والدها، التي تلعب دورها وفاء مكي، والتي تضطر للرضوخ لها، والعمل بالسرقة، خوفا من فضح وانكشاف أمرها.
مشاعر متباينة نجحت دينا فؤاد في تجسيدها بأداء لافت في هذه الشخصية المركبة، ما بين مشاعر الحب والغيرة، أو القوة والضعف، لتشكل بأدائها "السهل – الممتنع" محورا أساسيا في هذه الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن.


وعبر كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بأداء دينا فؤاد للشخصية، ورأوا أنها تمكنت ببراعة من تقمص دورها، وجعلت الشخصية حية، واقعية، معقدة، وتم نقلها للشاشة بطريقة مميزة وقوية، مما أثار إعجاب المشاهدون.


ويبدو أن هناك انسجاما واضحا، بين دينا فؤاد وأحمد العوضي، الذي سبق أن شاركا معا في بطولة مسلسلي "الاختيار"، و"اللي مالوش كبير"، ليحققا بـ "حق عرب" ثلاثية مميزة، وناجحة، على المستويين النقدي والجماهيري.


"حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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