عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ليالي رمضان بالمنصورة.. احتفاء بالروائي رضا البهات وأنشطة للموهوبين وعروض موسيقية

صدى البلد

استقبل ستاد المنصورة، الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الدقهلية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بشهر رمضان المبارك، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد الفعاليات عمرو فرج رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وبحضور د. عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومسئولي الاستاد، والمبدعين وأهل المدينة.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "أسرة سعيدة في مجتمع متحضر" وبها قدمت نجوي الدماصي رئيس مجلس أمناء ادارة غرب ومستشارة المرأة بمحافظة الدقهلية، التهنئة لكل أم في يوم عيدها، موضحة أن الأم هي أساس الأسرة السعيدة وعطاء ومحبة لا تنتهي.

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

دينا فؤاد تتألق بأداء لافت في "حق عرب".. صور

في مهرجان سوتشي.. إقليم بنزا يكرم شباب الفراعنة

بعد ترشحه للبوكر.. لماذا تحرض إسرائيل ضد الروائي الفلسطيني المسجون باسم خندقجي؟

لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية احتفالا بشهر رمضان ومظاهره وانتصاراته

ترجمة ميرا أحمد.. صدور نسمات «وانغ منغ» الضاحكة باللغة العربية

خبير آثار يكشف عن هوية فرعون موسى|تفاصيل

"فضائل شهر رمضان" ضمن لقاءات قصور الثقافة بالقاهرة

مدفع الإفطار.. خبير آثار يكشف مفاجأة|خاص

أصله فرعوني.. 6 معلومات تاريخية مجهولة عن فانوس رمضان

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

دينا فؤاد تتألق بأداء لافت في "حق عرب".. صور

في مهرجان سوتشي.. إقليم بنزا يكرم شباب الفراعنة

بعد ترشحه للبوكر.. لماذا تحرض إسرائيل ضد الروائي الفلسطيني المسجون باسم خندقجي؟

لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية احتفالا بشهر رمضان ومظاهره وانتصاراته

ترجمة ميرا أحمد.. صدور نسمات «وانغ منغ» الضاحكة باللغة العربية

خبير آثار يكشف عن هوية فرعون موسى|تفاصيل

"فضائل شهر رمضان" ضمن لقاءات قصور الثقافة بالقاهرة

مدفع الإفطار.. خبير آثار يكشف مفاجأة|خاص

أصله فرعوني.. 6 معلومات تاريخية مجهولة عن فانوس رمضان

رضا البهات يعود إلى جذوره

 

وفي حلقة جديدة من برنامج "العودة إلى الجذور" للاحتفاء بالمسيرة الإبداعية للكاتب والروائي د. رضا البهات، بحضوره وبعض أفراد أسرته، تحدث الشاعر سمير الأمير عن المحتفى به مشيرا أنه أدهش الجميع في مجموعة "طقوس بشرية" التي رصدت الحياة الشعبية البسيطة في حواري وأزقة المدن والريف المصري.

وأضاف "الأمير": جاءت رواية "بشاير اليوسفي" لترصد كيف تحقق الانتصار في العاشر من رمضان، وتكونت من جزأين، الأول رصد الأحداث التي أدت إلى انتصار المجتمع ونقله من عالم الهزيمة إلى عالم النصر، وجاء الجزأ الثاني ليتناول السنوات التي تلت هذا الانتصار الذي ظهر فيه الجميع شخص واحد، وأكد أن "البهات" ظهر في روايته الفروق بين الشخصيات وانعكاسها على الأسرة المصرية، وظهرت مسافة تغيرت فيها الشخصيات والأحداث وتبدلت عندما اختلفت المصائر والأقدار ووسائل حياتنا، وكان دور رضا البهات هو رصد للمجتمع والحفاظ على ملامحه.

كما تحدث عن رواية "شمعة البحر" ورصد فيها كيف استطاع المحيط الصحراوي والبدوي أن يؤثر على الثقافة المصرية عندما أظهرها "البهات" في شخصية الشيخ الباز الذي يمثل التدين الشكلي فقط، والشيخ جلال الذي يمثل الأزهر الشريف والتدين الوسطي الشعبي.

وفي مداخلات لبعض الشعراء قال الكاتب د. أشرف حسن إن ثقافتنا قديما كانت الكتاب وأنه كان محبا  لكتابات "البهات" وحريصا على اقتناء أعماله، وأضاف أنه قرأ له مجموعة "طقوس بشرية" موضحا أنه عندما تقرأها تشرح صدرك؛ حيث تمجد وتنصر الأم المصرية والفلاح.

وأشار أن أغاني ومواويل الصعايدة اتخذت من الأدب الشعبي لرضا البهات، فعندما تقرأ له تزداد إنسانية، وكان النقاد يتهافتون على أعماله. حيث كان يدافع عن التدين الحقيقي ويقف ضد التطرف ويرصد المجتمع لكي يصل للحقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد أنه على الرغم من كتاباته القليلة إلا أنها كانت كثيرة في معانيها، ولو أتيحت له الفرصة قديما لوصل إلى مكانة يوسف إدريس، وأنه قدم بانوراما القرية في رواية "شمعة البحر".

وأكد الشاعر محمد عطوة أن رضا البهات كان يصنع عالما متكاملا عند كتابة الرواية وأن الرواية عنده تضيف معارف ومدارك ومراجعات نقدية، وقدم شكره للهيئة العامة لقصور الثقافة وبرامجها التي تسلط الضوء على هذه الشخصيات الإبداعية.
وجدير بالذكر أن فعاليات البرنامج تقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

ابتهالات وعروض موسيقية وأنشطة للموهوبين

وتضمنت الليلة عرضا للابتهالات والإنشاد الديني لفريق مواهب قصر ثقافة المنصورة تدريب هاني خضر وإخراج حازم أحمد، ولقاء شعري للشاعر ممدوح عرابي ألقى قصيدة عن الأم.

إضافة إلى ورش فنية من صندوق مكافحة الإدمان، وورش فنية هاند ميد وستنسل وطباعة ورسم على الوجوه للفنان محمد حسني والفنانة مروة حسن، ومنفذ بيع أحدث إصدارات الهيئة.

واختتمت بعرض لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف سليمان قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "رمضان كريم، صلينا الفجر فين، القلب يعشق كل جميل، سيرة الحب، مستنياك بشوق كل العشاق، لولا الملامة، ع اللي جرى، طاير يا هوا، حلوين من يومنا والله، عيون القلب، مرسال الهوى".

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية، وتقام الفعاليات الثقافية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة .. غدا

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر

انتوا مصدقين | نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

زيادة أسعار البنزين والسولار.. أجرة السرفيس والمواصلات الجديدة بالقاهرة والمحافظات .. القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

رد رسمي مفاجئ.. هل تحطم تمثال طبيب القلوب مجدي يعقوب؟

دينا فؤاد تتألق بأداء لافت في "حق عرب".. صور

في مهرجان سوتشي.. إقليم بنزا يكرم شباب الفراعنة

بعد ترشحه للبوكر.. لماذا تحرض إسرائيل ضد الروائي الفلسطيني المسجون باسم خندقجي؟

لقاءات متنوعة لقصور الثقافة بالدقهلية احتفالا بشهر رمضان ومظاهره وانتصاراته

ترجمة ميرا أحمد.. صدور نسمات «وانغ منغ» الضاحكة باللغة العربية

خبير آثار يكشف عن هوية فرعون موسى|تفاصيل

"فضائل شهر رمضان" ضمن لقاءات قصور الثقافة بالقاهرة

ترشيحاتنا

الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير

روسيا: فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس

بسبب وفاة والدته وأشقائه الثلاثة..‎ تامر عبد الحميد يطلب من جمهوره الدعاء

نجم الزمالك السابق: رمضان صحبي مش غلطان.. والانتماء «رقم في عقد»

الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد شائعة وفاتها

عمرها 50عامًا.. شاهد|سيارة كلاسيكية في شوارع الكوربة لن تصدق إمكانياتها

مي عمر تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة

بشرى للموظفين .. ماذا يحدث في المرتبات قبل عيد الفطر 2024

فيديو

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

موعد وتفاصيل إجازة عيد الفطر 2024 .. فيديو

مشهد جريء رفضته لقاء الخميسي وهذه الفنانة وافقت عليه | فيديو جراف

أم تترك رضيعتها بمفردها بالمنزل 10 أيام دون طعام ولا شراب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ