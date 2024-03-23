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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

الفنان على الألفي يحيى الليلة السابعة لـ«هل هلالك» .. غدا

صدى البلد

تنطلق فعاليات الليلة السابعة من النسخة الثامنة لبرنامج «هل هلالك»، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 يحيى الفنان «على الألفى» بمصاحبة فرقته الموسيقية، حفل الليلة السابعة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، ويشدو بباقة من أشهر الأغانى زمن الفن الجميل الذى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى مثل كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز وشادية ومحرم فؤاد وليلى مراد ومحمد رشدى ونجاة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة.

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الليلة الكبيرة

 

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

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