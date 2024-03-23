قافلة السعادة بحدائق أكتوبر.. عروض موسيقية وثقافية لـ«الإسكان البديل» في ليالي رمضان

شهد مركز شباب البدرشين، فعاليات الليلة الثالثة من ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الجيزة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بشهر رمضان المبارك، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحيت الليلة الثالثة، فرقة القاهرة للموسيقى العربية بقيادة د. عادل مصطفي، وتغنت بمجموعة من أجمل الأغاني الرمضانية، والطربية منها “مرحب شهر الصوم، والله بعودة يا رمضان، عدوية، تمر حنة”، وغيرها من الأغاني.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لميس الشرنوبي، استقبل حي الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، قافلة "السعادة" التي تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بمشاركة ثقافة الجيزة، حيث قدمت الدكتورة أماني الشيخ ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات الرسم وتقنيات تنسيق الألوان، كما نفذت الفنانة إسراء أسامة ورشة رسم على وجوه الأطفال.

فقرات متنوعة

اختتمت الفعاليات بعرض فني ترفيهي "كريزي كلاون" للفنان محمود خلفاوي، الذي قدم مجموعة من الفقرات المسلية والألغاز والمسابقات.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا بالمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.