الليلة في ثقافة روض الفرج.. عرض موسيقي لفرقة بورسعيد وورش ومسرحيات للأطفال

يشهد قصر ثقافة روض الفرج، الليلة في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الفنية والثقافية الرمضانية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن البرنامج المقدم برعاية وزارة الثقافة.

يقام على المسرح الكبير عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية. كما تستمر فعاليات الورش الحرفية والتراثية في الخيامية، الإكسسوار، المكرمية، الديكوباج، الجلود، الطرق على النحاس، تشكيل على الورق، الخزف، الحصير، فنون تشكيلية، الحلي الخيامية، الكليم، بإشراف مجموعة من المدربين والحرفيين المتخصصين.

وتتضمن الورش المقدمة للطفل "عمل مجسمات صغيره ثلاثيه الأبعاد عن رموز رمضان باستخدام الصلصال، قص ولصق، عمل تشكيلات من البلاستيك والفوم الجليتر، رسم على الوجه، بجانب ورشة حكي وألعاب شعبية، بالإضافة إلى عرض مسرحية "دندش وأصحاب العصفورة".

فعاليات متنوعة

وتتواصل فعاليات المعرض المركزي نتاج الورش الفنية والحرفية للملتقيات الثقافية المنفذة، وتضمن منتجات "الطرق على النحاس، الصدف، الأركت، الديكوباج، جريد، خيامية، الحلي والإكسسوار، المكرمية، الفخار، الجلود، التطريز السيناوي، الكليم".

تقام العروض الفنية للبرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وتنفذ فعاليات الورش الفنية والحرفية والسيرة الهلالية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارات العامة التابعة، وتقام بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة، ويشرف على برنامج الفعاليات بالقصر أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وتستمر حتى 17 رمضان.