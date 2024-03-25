بحضور مجموعة كبيرة من المثقفين.. توقيع أعمال الكاتبة أسماء علاء الدين

استقبلت مكتبة ديوان أمس حفل توقيع أعمال الكاتبة د. أسماء علاء الدين “لا تخبري الرجل بكل شيء” و“ملفات سرية من داخل العيادة النفسية” للكاتبة والصادرة عن دار الرواق للنشر.

الكاتبة أسماء علاء الدين

حضر حفل التوقيع مجموعة كبيرة من المبدعين والمثقفين وعلى رأسهم الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، والنائب عصام عفيفي، والإعلامي هاني حتحتوت.

وملفات سرية من داخل العيادة النفسية يتناول ظاهرة الانتحار كواحدة من أخطر الظواهر الآخذة في الانتشار في العقود الأخيرة وتتعرض أسماء للظاهرة من خلال الحالات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

كما تدعم الكتاب بسرد دعمه كونها روائية تملك الحساسية الخاصة باللغة للتعبير عن الحالات بالتحليل والتشريح العلمي لعوامل وأسباب وطرق الانتحار.

أسماء علاء الدين

بدأت الدكتورة أسماء علاء الدين مشوار الكتابة في سن مبكرة ونالت عضوية اتحاد كتاب مصر ومارست الكتابة العلمية والأدبية كما تحل ضيفة على العديد من البرامج الإعلامية للحديث في مجال تخصصها في علم النفس وأيضًا قدمت عدد من البرامج في ذات المجال.

وتعمل الدكتورة أسماء علاء الدين حاليا كمعالجة نفسية في مستشفيات الشرطة وعضو اللجنة النفسية العليا للمجندين بمستشفى الشرطة بالرحاب.

ويأتي الكتاب كعاشر إصدار للكاتبة أسماء علاء الدين تنوعت بين الروايات والكتب العلمية في مجال علم النفس، من أبرزها روايات "شمال"، و"سيناريو وحوار"، و"عاشق البنفسج"، وكتاب "مالا نتوقعه" وغيرها ويعتبر ملفات سرية من داخل العيادة النفسية آخر إصدارات أسماء علاء الدين.