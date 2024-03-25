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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خبير أثري لـ صدى البلد: كشف دهشور الأخير يرد على مزاعم إسرائيل|تفاصيل

صدى البلد

نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار، مؤخرا برئاسة الدكتور ستيفان زايدلماير في الكشف عن مصطبة تعود إلى عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمالها بمنطقة دهشور  الأثرية.

وأشار الدكتور ستيفان زايدلماير مدير المعهد الألماني للآثار السابق ورئيس البعثة، إلى أن المصطبة مبنية من الطوب اللبن وتخص شخص يدعي "سنب-نب- أف" وزوجته إيدوت، ويعود تاريخها إلى نهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة (حوالي 2300 قبل الميلاد).

وأوضح أنه من خلال نقوش المقبرة تبين أن صاحبها شغل عدة مناصب في القصر الملكي في إدارة المستأجرين (خنتيو-شي)، كما حملت زوجته ألقاب كاهنة حتحور، وسيدة  الجميز.  


وعن أهمية هذا الكشف يشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية إلى أنه يرد على دعاوى مشاركة بنى إسرائيل في بناء الحضارة المصرية على أساس براعتهم في البناء بالطوب اللبن كما يدعى بعض الباحثين. 

عمارة الطوب اللبن في مصر القديمة

ويرصد الدكتور ريحان براعة المصرى القديم في البناء بالطوب اللبن من خلال دراسة أثرية جديدة  للباحث على محمد أحمد على الباحث الآثارى بكلية الآثار جامعة جنوب الوادى تحت عنوان "عمارة الطوب اللبن في مصر القديمة".

وتشير الدراسة إلى أن المصرى القديم عرف البناء بالطوب اللبن منذ عصر الأسرة الأولى اعتبارًا من سقارة ونقادة ومقابر أبيدوس وفي سقارة نرى هندسة معمارية متطورة للغاية تستخدم في البناء المقابر والمصاطب من الطوب اللبن بنفس نبوغه فى البناء بالأحجار وشيد مسكنه من الطين وشيدت أيضا قصور العظماء من الطوب اللبن كما شيدت البنية الفوقية لمقابر عصور بداية الأسرات من الطين كما هو الحال بمقابر سقارة بالرغم من كل هذا التقدم في عمارة الأحجار الإ أن المصري القديم لم يفشل في الهندسة المعمارية في بناء الطوب فلقد أستخدم الطوب اللبن أيضا في العمارة المحلية والدينية والجنائزية لذا يمكننا القول بأن هندسة الاستيطان في مصر القديمة لعبت دورًا مهمًا وعمليًا للغاية.

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بقايا محفوظة

ونوه الدكتور ريحان بأن استخدام الطوب اللبن أسهل وأقل تكلفة من البناء بالحجر لأنه يمثل إنتاج محلي حيث كان يُصنع من طمي النيل، وتكونت المدينة من عدة مستوطنات يحيط بها سور ضخم من الطوب اللبن، وكان تربطهم عادات مثل الزواج والحرب والعلاقات التجارية، وكان للمدينة سيطرة سياسية علي المناطق الريفية علي المناطق المجاورة وأن سبب قلة اكتشاف المستوطنات المصرية القديمة بالطوب اللبن إلى أن المدن كانت تتطور في الأزمنة المتأخرة (الألفية الرابعة قبل الميلاد) ومن المحتمل أن تكون هذه "البلدان" عبارة عن مراكز عبادة متطورة بها معابد أو مزارات ومستوطنات ومواد عضوية  والتي يصعب اكتشافها من الناحية الأثرية حتى الآن ولكن تم اكتشاف أفضل البقايا المحفوظة في موقع هيراكونبوليس (الكوم الأحمر).

منازل الطبقات الوسطى

ويشير الدكتور ريحان من خلال الدراسة إلى منازل الطبقات الوسطى من الطوب اللبن وكانت تحتوي على عدة غرف وكان بعضها مرتفعًا مكونًا من طابقين أو ثلاثة وفناء المنزل الذى استخدم للعمل في الهواء الطلق وللحيوانات، كذلك تم استخدام الجزء السفلي من المنزل للتخزين وكانت الغرف العلوية هي أماكن للمعيشة، وكان الباب يقع فوق مستوى سطح الأرض متجنبًا الغبار المستمر الذي يدخل إلى أماكن المعيشة، غالبًا ما كان السقف يحتوي على ملجأ خفيف للظل، وكانت هذه المنطقة تستخدم للنوم أثناء الطقس الحار.

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