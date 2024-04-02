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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثقافة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للشعر وتواصل أنشطتها المتنوعة

صدى البلد

نظم فرع كفر الشيخ، مجموعة من الفعاليات الثقافية والأدبية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وفي السياق شهد المركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، لقاء بعنوان "قطوف أدبية"، أقامه نادي الأدب بكفر الشيخ، استمرارا لاحتفالات اليوم العالمي للشعر، وأدار اللقاء الشاعر طارق مرسي، وتحدث خلاله الشاعر جمال يونس، عن ماهية الشعر، موضحا رسالته وتاريخه وتطوره عبر العصور، وكذلك تأثير التغيرات الاجتماعية والسياسية والبيئية على الأدب شعره ونثره.
واختتم اللقاء بالحديث عن منزلة الشعر وصورة الشاعر العربي على مر العصور.

أعقب ذلك أمسية أدارها الشاعر مصطفى الوحيشي، واستضاف فيها الشاعر مصطفى أبو هلال لمناقشة تجربته الشعرية، كونه قامة أدبية كبيرة وله تاريخ شعري يشهد له الجميع.

وخلال اللقاء تحدث "أبو هلال" عن أهم الكتب التى تأثر بها كأديب ومنها كتاب "لامية العرب" للشاعر الشنفري، والذي يتناول فيه قيم الكرامة والحرية والعزة بهدف ترسيخ المباديء الأخلاقية الراقية.

كما تحدث عن علاقته بالشاعر الكبير محمد الشهاوي الذي يعد بمثابة الأب الروحي له، واستعرض بعض أعماله في عالم الشعر ومطبوعاته، ملقيا باقة متنوعة من قصائده على مسامع الحضور.

واختتم اللقاء بمشاركة متميزة من شعراء نادي أدب كفر الشيخ منهم محمد فتحي، شيرين عبد السلام، أميرة أحمد إبراهيم علي، وأحمد زكي.

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أنشطة متنوعة 

 

من ناحية أخرى واستمرارا للأنشطة المنفذة بالمواقع الثقافية احتفالا بشهر رمضان، بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة أحمد الشهاوي، شهد نادي الصفا ندوة بعنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان" تحدث خلالها الشيخان إبراهيم زردق، ورضا أبو سعدة من إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف، عن فضل شهر رمضان، مع توضيح خير الأعمال التي يوصى بها خلال هذه الأيام المباركة، وخاصة الليالي الوترية لما يرجى فيها من مصادفة ليلة القدر.

وشهدت حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، الأسبوع الماضي ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي نظمها الفرع، ضمن برنامج حافل قدمته هيئة قصور الثقافة، تضمن عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية، بالقاهرة والمحافظات، وتنوعت الفعاليات ين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيريا غفيرا وتفاعلا كبيرا من أبناء المحافظات.

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