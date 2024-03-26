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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كفر الشيخ .. حديقة صنعاء تشهد ختام الليالي الرمضانية

صدى البلد

شهدت حديقة صنعاء بمحافظة كفر الشيخ، الاثنين، ختام فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالشهر الفضيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واستهل حفل الختام بأمسية أدارها الشاعر طارق مرسي رئيس نادي أدب كفر الشيخ، شهدت إلقاء قصائد شعرية تنوعت ما بين الفصحى والعامية بمشاركة الشاعرين حمدان حلمي ومنى عبد المنعم.

كما قدم فريق كورال قصر ثقافة أنور المعداوي باقة متميزة من الأغاني التراثية منها "رمضان جانا، وحوي يا وحوي، ورمضان في مصر " بقيادة الفنان محمد أحمد جاويش، وذلك بحضور أحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ.

وضمن الفعاليات المقامة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، نظم بيت ثقافة قلين لقاء بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان بمدرسة الشهيد عبد الرسول السيد للغات، تحدث خلاله النقيب ممدوح سليم، عن نصر حرب أكتوبر المجيدة ودور الجيش المصري في استعادة الأرض والكرامة، أعقبه فقرة اكتشاف مواهب للطلاب، وأمسية شعرية بمشاركة الشعراء  د. عبد الله منصور، إسماعيل بريك، وإبراهيم الحداد.

واحتفاء بيوم الشهيد أقيم لقاء بعنوان "منزلة الشهداء" للشيخ أحمد سليم بمدرسة مطوبس الابتدائية الجديدة، بجانب محاضرة بنفس العنوان لبيت ثقافة الرياض بالتعاون مع دار الإفتاء قدمها الشيخ محمد عاشور أمين لجنة الفتوى.
 

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تنويعات طينية 


فيما نفذ قصر ثقافة أنور المعداوي ورشة تنويعات طينية من وحي رمضان لتعليم فن النحت للمبتدئين، تدريب د. لمياء كرم الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

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