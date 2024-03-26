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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثقافة الإسكندرية تواصل الليالي الرمضانية ببرج العرب

صدى البلد

شهد قصر ثقافة برج العرب باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في ثالث الليالي الرمضانية بالإسكندرية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد، في إطار خطة وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات مع الورش الفنية منها ورشة عمل فوانيس ومشغولات يدوية بالخرز وأخرى لتعليم الرسم والتلوين، إلى جانب ورشة تصميم عرائس من الفوم جليتر، وفقرة رسم على الوجه للأطفال.

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حفلات متنوعة

 

أعقب ذلك أمسية لمناقشة أعمال لشاعر إيهاب سلام، واختتمت الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة برج العرب وجهاز المدينة، بحفل فني أحيته فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، تضمن باقة متميزة من الأغاني الدينية منها "مدد يا نبي، کم ناشد المختار ربه، و الله بعوده يا رمضان، بجانب ميدلي وطني"، بحضور كل من د. آية الباز نائب رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، العميد م. محمد سعد، عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، وأحمد حسني معاون رئيس الجهاز، وعدد من أهالي المدينة.

يشار إلى قصور الثقافة أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

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