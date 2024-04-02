المتحف الدولي للسيرة النبوية بالإيسيسكو يستقبل الزوار عقب إجازة عيد الفطر |تفاصيل

يعود المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في العاصمة المغربية الرباط، لاستقبال زائريه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تمتد ساعات زيارة المعرض والمتحف، عقب هذه الإجازة، من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بتوقيت الرباط، في جميع أيام الأسبوع عدا يوم الإثنين.

معرض السيرة النبوية

يُذكر أن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر منظمة الإيسيسكو، يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس، وحضر افتتاحه الرسمي ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن في 27 من نوفمبر 2022، وهو ثمرة شراكة استراتيجية ثلاثية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، ويمثل النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج المملكة العربية السعودية، حيث يقع مقره الرئيس بالمدينة المنورة.

ويشهد هذا الصرح العلمي بمقر الإيسيسكو إقبالا كبيرا من جميع فئات الشعب المغربي المقيمين وزوار المملكة، حيث تجاوز عدد زواره حاليا حاجز الخمسة ملايين زائر، وذلك منذ افتتاحه أمام الجمهور العام في 28 من نوفمبر 2022.