عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنشطة متنوعة لقصور الثقافة ببني سويف واستمرار احتفالات رمضان

صدى البلد

نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر أبريل الحالي، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وأقام بيت ثقافة إهناسيا المدينة احتفالية بمناسبة يوم اليتيم تضمنت عرض مسرح عرائس، ومسابقة ثقافية، بجانب ورشة لتعليم الرسم، وعدد من العروض الفنية للموهوبين.

من ناحية أخرى أعد قصر ثقافة ببا لقاء بعنوان "ثقافة الحوار وقبول الآخر" أوضحت خلاله إيناس أحمد دور الأسرة في تنشئة الأبناء، مشيرة إلى ضرورة تربيتهم على حُسن التعامل مع الآخر وعدم التنمر.

وعقدت مكتبة النادي الرياضي لقاء بعنوان "الزيادة السكانية وطرق الحد منها" تناولت خلاله ابتسام محمد دور الدولة في مواجهة تلك المشكلة وخاصة في المناطق الريفية، فيما عقد بيت ثقافة إهناسيا الخضراء حلقة نقاشية للتعريف بالآثار السلبية المخدرات على الفرد والمجتمع.

واستكمالا للبرنامج الرمضاني الحافل المنفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف، عددا من الأنشطة احتفالا بليلة القدر، وأقيمت محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر" بقصر ثقافة بني سويف بالتعاون مع مديرية الأوقاف، ناقش خلالها كل من الشيخ د. عبد التواب حسن، وأحمد عبد السلام، فضل وأهمية تلك الليلة المباركة.

وأعدت مكتبة منشأة عاصم لقاء مماثلا تحدث خلاله الشيخ رجب عبد النبي عن فضائل الشهر الكريم وليلة القدر، مشيرا إلى ضرورة اغتنام الفرصة في تلك الليلة من خلال الإكثار من العبادات والاستغفار وإخراج الصدقات.

وأقام بيت ثقافة الفشن محاضرة بعنوان "فضل العشر الأواخر من رمضان" أكد خلالها الشيخ محمد أمين، ضرورة السعي لطلب ليلة القدر، أعقب ذلك أمسية تضمنت إلقاء قصائد شعرية بمشاركة الشعراء ربيع قطب، خلف بسخرون، وطه ياسين.

فيما عقدت مكتبة الحي الثاني شرق النيل لقاء بعنوان "حسن الخلق في رمضان" أوضح خلاله الشيخ عمر صابر، علاقة الصوم بتهذيب الخلق وتزكية النفس، أعقبه ابتهالات دينية للمنشد عبد الله بدران، بجانب ورشة فنية وفقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس للأطفال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

قصور الثقافة تحتفي بالكاتب أحمد طوسون في المقهى الرمضاني بالفيوم

مجلة القافلة تعانق رمضان ببهجة خان الخليلي

نشاط متنوع لقصور الثقافة بالغربية احتفالا بيوم اليتيم والتوعية بمرض التوحد

المتحف الدولي للسيرة النبوية بالإيسيسكو يستقبل الزوار عقب إجازة عيد الفطر |تفاصيل

ثقافة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للشعر وتواصل أنشطتها المتنوعة

بمناسبة تنصيب الرئيس السيسي| مدينة الفنون والثقافة قبلة جديدة للحياة الثقافية بمصر

المشاركون في صالون بيت السناري: الإعلام يعزز الدبلوماسية المصرية ويدافع عن الدولة

ترشيحاتنا

من عاشق لـ التمثيل لرجل قانون مخضرم.. محطات في حياة أحمد فتحي سرور

مش قادرة اتجاوز الحزن.. دنيا سمير غانم تتحدث عن رحيل والديها

واشنطن تعلن سقوط واعتقال العشرات من "داعش" بالعراق وسوريا منذ يناير

لو طلقت مراتك.. اعرف المصروفات التعليمية الواجبة عليك حسب القانون

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري المصري

يوم الانتصارات في الأهلي ..التأهل لنصف دوري أبطال إفريقيا والتتويج بلقب الطائرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ