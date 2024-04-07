سرقت من مصر|عرض أقدم «مخطوطة قبطية» في العالم للبيع بلندن بمبلغ خرافي

تعرض "برديات بودمر"، وهي أقدم مخطوطة قبطية في العالم، للبيع في مزاد بلندن في 11 يونيو 2024. وتعود المخطوطة للقرن الثاني الميلادي وتُعد من أقدم النصوص المسيحية الطقسية الموجودة، وتُقدر قيمتها من 2.6 إلى 3.8 مليون دولار.

جدل حول شرعية خروج المخطوطة من مصر

تُشير بعض المعلومات إلى أن المخطوطة خرجت من مصر بشكل غير شرعي، مما أثار جدلاً واسعًا في مصر. وتطالب جهات مصرية عديدة بإعادة المخطوطة إلى مصر، بينما يؤكد جامع التحف السويسري "مارتن شوين"، مالك المخطوطة الحالي، أن المخطوطة خرجت من مصر بشكل شرعي.

في المقابل تؤكد دار كريستيز للمزادات أن المخطوطة خرجت من مصر بشكل شرعي، وتشير إلى أن المخطوطة عُرضت للبيع في مزادات سابقة دون أي اعتراض.

لم يتم الإعلان عن أي تطورات جديدة حول مصير المخطوطة. ومن المُتوقع أن تستمر الجدل حول شرعية خروج المخطوطة من مصر حتى بعد بيعها.