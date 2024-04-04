تفاصيل بيع كتاب مصري قديم بأكثر من 2 مليون دولار.. ما القصة ؟

سيتم بيع أحد أقدم الكتب المسيحية، وهو مخطوطة كروسبي شوين، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 250-350 ميلادية، ويحتوي على رسالة بطرس الأولى وكتاب يونان، تقدر قيمته بمبلغ 2.6 إلى 3.8 مليون دولار في دار كريستيز بلندن في يونيو المقبل.

بيع كتاب قديم

سيتم بيع كتاب من مصر، والذي كتب في فجر المسيحية ويعتبر من أقدم الكتب الموجودة، في مزاد علني في لندن في يونيو المقبل، حسبما أفادت تقارير UNN نقلاً عن رويترز.

وفقًا لدار كريستي، فإن مخطوطة كروسبي-شوين، المكتوبة باللغة القبطية على ورق البردي حوالي 250-350 ميلادي والتي تم إنشاؤها في أحد الأديرة المسيحية الأولى، تقدر بمبلغ 2.6-3.8 مليون دولار.

وقال يوجينيو دونادوني، كبير المتخصصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في كريستي: "هذه هي بالضبط الفترة، الفترة الانتقالية، عندما تبدأ مخطوطة البردي في التحول إلى شكل من أشكال المخطوطات.. إذن، الكتب كما نعرفها اليوم. وما لدينا في هذا الكتاب هو أقدم النصوص المعروفة لسفرين من الكتاب المقدس.

مخطوطة قديمة

تمت كتابة الصفحات الـ104 (52 حرفًا) بواسطة ناسخ واحد على مدار 40 عامًا في أحد الأديرة بصعيد مصر، وهي محفوظة خلف زجاج شبكي. يحتوي المخطوطة على رسالة بطرس الأولى وكتاب يونان.

وأوضح دونادوني أن الحفاظ عليها بسبب المناخ الجاف في مصر، مضيفًا أنه لم يبق حتى يومنا هذا سوى عدد قليل من الكتب من القرنين الثالث والرابع.

وقال: "جميع الاكتشافات الرئيسية للمخطوطات المسيحية التي كانت لدينا في القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر تتركز في مصر في هذه الظروف المناخية الخاصة".

وستعرض المخطوطة في صالة كريستي بنيويورك في الفترة من 2 إلى 9 أبريل، وفي 11 يونيو سيتم بيعها في مزاد بلندن.