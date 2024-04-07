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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عروض فنية وفقرات ترفيهية للأطفال في ثقافة سوهاج احتفالا بيوم اليتيم

صدى البلد

نظم فرع ثقافة سوهاج حفلا فنيا بالنادي الرياضي، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم في سياق برامج وزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات مع فقرة التنورة على نغمات المزمار البلدي وسط تفاعل الجمهور، ثم توالت الفقرات الفنية المقدمة للأطفال منها ورش لتعليم أساسيات الرسم، بجانب عروض الأراجوز ومسرح العرائس، وفقرة اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة.

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تفاعل كبير 

 

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مع فقرة رسم على الوجه، وعدد من المسابقات الترفيهية تلاها توزيع جوائز على الفائزين لإدخال البهجة على قلوب الأطفال.

واختتم الحفل بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية لعدد من الموهوبين منها "قمر سيدنا النبي، مرحب شهر الصوم، وصلوا على أنوار نبينا" وسط تفاعل كبير من الحضور.

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