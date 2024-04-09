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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفاجأة أربكت العالم.. هل تزوج الفراعنة من إخوتهم وأبنائهم؟

صدى البلد

يثير دائمًا موضوع زواج الفراعنة من إخوتهم الكثير من الجدل والتساؤلات، حيث تتباين المعلومات حول هذه الممارسة الغريبة في عصور مصر القديمة. يتطلب الفهم الدقيق لهذا الموضوع تفريقًا دقيقًا بين زواج الأخوة الأشقاء وزواج الأخ غير الشقيق من أخته غير الشقيقة.

 

يظل زواج الأخوة الأشقاء موضوعًا يفتقر إلى أدلة قاطعة تثبت وقوعه في عصور الفراعنة مباشرة. بينما يظهر الاهتمام الكبير نحو زواج الأخ غير الشقيق من أخته غير الشقيقة، الذي كان يُمارس بغرض الحفاظ على نقاء الدم الملكي وتعزيز الوحدة الوطنية.

 

زواج الفراعنة

 

زواج الأخ غير الشقيق من اخته غير الشقيقة كان يعتبر شائعًا في بعض الأسر الملكية، حيث كان يهدف إلى الحفاظ على نقاء السلالة وتوحيد مصر تحت حكم واحد. تاريخيًا، يظهر أمثلة واضحة على هذه الممارسة مثل زواج توت عنخ آمون وحتشبسوت من أشقائهم غير الشقيقين.

 

مع ذلك، يبقى النقاش مستمرًا حول صحة هذه الافتراضات. فالأدلة المؤيدة لهذه الممارسة تعتمد بشكل كبير على تفسيرات للنصوص القديمة والرسومات، والتي يمكن أن تكون مفتوحة للتأويل والتفسير المختلف.

 

بجانب الأدلة المؤيدة، هناك أيضًا أصوات تنكر زواج الفراعنة من إخوتهم، مستشهدين بغياب دلائل قاطعة وتناقض هذه الممارسة مع الأخلاقيات والقيم الدينية.

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دلائل تاريخية 

 

كما يقدم  لير أولاباريا، المحاضر في علم المصريات بجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة، نظرة عميقة في هذا الموضوع المثير، إذ يشير أولاباريا إلى أهمية الآلهة في الديانة المصرية، وخاصة آلهة مثل أوزوريس وإيزيس، حيث يعتبر زواجهما قدوة للأسرة المالكة المصرية. يقترن هذا الزواج بالمحاكاة للآلهة والحفاظ على الصورة المقدسة لهما على الأرض.

ومع ذلك، يظهر أن زواج الأخوة خارج العائلة المالكة لم يكن منتشرًا على نطاق واسع في العصور القديمة. يُشير السجلات إلى زواجات قليلة بين الأخوة، ويرجع البعض منها إلى الحكم الروماني. لكن على الرغم من ذلك، يحذر أولاباريا من صعوبة اكتشاف مثل هذه الزيجات بسبب التغيرات في استخدام اللغة المصرية عبر العصور.

يظهر التفسير الذي يقدمه أولاباريا أن زواج الأخوة في مصر الرومانية قد يكون كان بسبب دوافع اجتماعية واقتصادية. فقد شجع الآباء هذه الممارسة لتجنب تقسيم الممتلكات والثروة بشكل كبير عند وفاتهم.

كما يبرز بحث أولاباريا أن زواج الأخوة في مصر القديمة كان يعكس ترابطًا بين الديانة والتقاليد والحياة الاجتماعية، ورغم توجهه للأسرة المالكة في المقام الأول، فإنه يتيح لنا نافذة لفهم أعمق لبنية المجتمع والقيم في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

الفراعنة زواج الفراعنة

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