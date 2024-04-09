عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

صدى البلد

عندما نتطرق إلى تاريخ المصريين القدماء، نجد أن متوسط أعمارهم كان يتراوح بين الفترات والظروف المختلفة. بعضهم عاش لفترات طويلة، حيث تجاوزت بعض الحكمات العقود، في حين كانت حياة آخرين قصيرة نسبياً. 

ترك المصريون القدماء إرثاً عظيماً من الحضارة والثقافة والعلم، مما يجسد تأثيرهم العميق على التاريخ الإنساني. يثير هذا التباين في أعمارهم فضول العلماء والباحثين، ويعزز الاهتمام بدراسة حياتهم وتراثهم المميز الذي يعد مصدر إلهام للعالم حتى اليوم.

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري شهير بتسجيل مقتنيات الكنائس والأديرة الأثرية؟

تحمل مفاجآت عديدة.. صدور النسخة العربية من مذكرات مجدي يعقوب

سرقت من مصر|عرض أقدم «مخطوطة قبطية» في العالم للبيع بلندن بمبلغ خرافي

بالتنورة ونغمات المديح.. قصور الثقافة تحتفل بـ"ليلة القدر" على مسرح السامر

مصر والفكر القومي العربي.. أحدث إصدارات الكتاب الذهبي بـ روز اليوسف

عروض فنية وفقرات ترفيهية للأطفال في ثقافة سوهاج احتفالا بيوم اليتيم

سألت عليكي.. صابر الرباعي يستعد لطرح أغنية جديدة

أنشطة متنوعة لقصور الثقافة ببني سويف واستمرار احتفالات رمضان

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري باسترداد مخطوط التوراة السينائية؟

قصور الثقافة تحتفي بالكاتب أحمد طوسون في المقهى الرمضاني بالفيوم

5 معلومات عن أعمار الفراعنة

 

1- تفاوت أعمار الفراعنة

 

تراوحت أعمار الفراعنة عند توليهم الحكم بين 3 سنوات (توت عنخ آمون) و 54 عامًا (رمسيس الثاني)، وقد عاش بعض الفراعنة فترات طويلة، مثل رمسيس الثاني (92 عامًا) و تحتمس الثالث (54 عامًا).

بينما توفي آخرون في سن مبكرة، مثل توت عنخ آمون (19 عامًا) و نفرتيتي (35 عامًا).

 

2- صعوبة تحديد العمر

 

تعتمد معرفة أعمار الفراعنة على أدلة غير مباشرة، مثل: التواريخ الموجودة على النصب والنقوش. أو تحليل بقايا الهياكل العظمية، أو الكتابات التاريخية.

قد تكون هذه الأدلة غير دقيقة أو ناقصة، مما يجعل تحديد العمر الدقيق صعبًا.

 

3- العوامل المؤثرة على عمر الفراعنة

 

تأثرت أعمار الفراعنة بعوامل متعددة، مثل: الحروب والأمراض، والتغذية والصحة العامة، والبيئة المحيطة.

كما كان الفراعنة عرضة للأمراض المعدية والطفيلية، مثل الملاريا والبلهارسيا.

 

4- أعمار بعض الفراعنة المشهورين

 

رمسيس الثاني: حكم مصر 66 عامًا وعاش 92 عامًا.

تحتمس الثالث: حكم مصر 54 عامًا وعاش 84 عامًا.

حتشبسوت: حكمت مصر 22 عامًا وعاشت 50 عامًا.

توت عنخ آمون: حكم مصر 10 سنوات وعاش 19 عامًا.

نفرتيتي: عاشت 35 عامًا.

 

5- متوسط أعمار الفراعنة

 

من الصعب تحديد متوسط عمر الفراعنة بدقة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن متوسط عمر الفراعنة كان حوالي 35 عامًا.

 

الفراعنة أعمار الفراعنة المصريين القدماء رمسيس الثاني توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. لماذا طالب خبير أثري شهير بتسجيل مقتنيات الكنائس والأديرة الأثرية؟

تحمل مفاجآت عديدة.. صدور النسخة العربية من مذكرات مجدي يعقوب

سرقت من مصر|عرض أقدم «مخطوطة قبطية» في العالم للبيع بلندن بمبلغ خرافي

بالتنورة ونغمات المديح.. قصور الثقافة تحتفل بـ"ليلة القدر" على مسرح السامر

مصر والفكر القومي العربي.. أحدث إصدارات الكتاب الذهبي بـ روز اليوسف

عروض فنية وفقرات ترفيهية للأطفال في ثقافة سوهاج احتفالا بيوم اليتيم

سألت عليكي.. صابر الرباعي يستعد لطرح أغنية جديدة

أنشطة متنوعة لقصور الثقافة ببني سويف واستمرار احتفالات رمضان

ترشيحاتنا

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

الصور الأولى لسقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية في بني سويف

انتشال جثماني أم وطفلها من النيل في حادث معدية الفشن ببني سويف

اللقطات الأولى للمعدية بعد سقوط سيارة من فوقها بالنيل في بني سويف

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

خلال أيام عيد الفطر.. مفاجأة بشأن الدولار في السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ