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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو تهنئهم بعيد الفطر المبارك على طريقتها الخاصة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز خلال الفيديو بلوك جديد وهي تستمع إلى أغنية اختياراتي مدمرة حياتي، وعلقت على الفيديو قائلة: "كل سنو وأنتوا طيبين .. عيد سعيد".

ياسمين والعوضي

كانت الفنانة وكانت ياسمين عبد العزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ضرب نار

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشاركها في بطولته الفنان أحمد العوضي، وعدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وأخرون.

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