أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. واتأثرت نفسيا بسبب الانفصال

أكد الفنان أحمد العوضى، أن “ياسمين عبد العزيز أهم نجمة في الوطن العربي، وعندي في حياتي حاجة كبيرة جدا، وأنا تأثرت نفسيا بسبب الانفصال، وما أتكسفش أقول كده، وعشت معاها قصة حب كبيرة، وعشان كده وصلت للناس بالعمق ده”.

وقال أحمد العوضي، خلال لقائه لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن "ياسمين عبد العزيز ستظل الأهم في حياتي، مؤكدا أنها تعد الحب الحقيقى والوحيد فى حياتي، وعشت معاها أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب ومرض".

وأضاف الفنان أحمد العوضي، "أنا وقفت جنب ياسمين وهى وقفت جنبى، ولما تعبت بعد الطلاق؛ جات، ومفيش حد يعمل اللى عملته".