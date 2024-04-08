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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 29.. ماذا يفعل أحمد العوضي بعد كشف سر صباح الجياش؟

حق عرب
حق عرب

تصدرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل، ومن المتوقع أن يكتشف أحمد العوضي خلال الحلقة 29 سر صباح الجياش فماذا سيفعل؟


مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة 29

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت

مسلسل حق عرب

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