حق عرب الحلقة 29.. ماذا يفعل أحمد العوضي بعد كشف سر صباح الجياش؟

تصدرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي ، التريند على جوجل، ومن المتوقع أن يكتشف أحمد العوضي خلال الحلقة 29 سر صباح الجياش فماذا سيفعل؟



مواعيد مسلسل حق عرب الحلقة 29

مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.

موعد عرض مسلسل حق عرب على ON

ضمن خريطة رمضان 2024 أعلنت شبكة قنوات ON عرض مسلسل حق عرب على شاشاتها في المواعيد التالية:

1- الساعة 9 مساء على قناة on drama

2- الساعة 12 بعد منتصف الليل على on

3- منصة واتش إت