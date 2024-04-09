لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

تصدر الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، و ذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل بالفنانة ياسمين عبد العزيز قبل و بعد الانفصال.



أكد أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج “ع المسرح”، أنه مازال يحب الفنانة ياسمين عبد العزيز وأنها الحب الوحيد في حياته مما كشف عن تأثره ومدى حزنه بعد الانفصال عنها.

تعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان أحمد العوضي مما دفع البعض لتداول مجموعة صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وكانت تكشف هذه الصور عن مدى حبهم ورمانسيتهم أيضا.

إليكم الصور ….



أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز