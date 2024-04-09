ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. وحبي لها لم ينته.. رسائل خاصة من أحمد العوضي

أدلى الفنان أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، العديد من التصريحات الهامة، والتي نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير لت

الطلاق قضاء وقدر.. أحمد العوضي: حبي لياسمين عبد العزيز لم ينته

أكد الفنان أحمد العوضى، أن الانفصال عن ياسمين عبد العزيز قضاء وقدر، مشيرا إلى أنه نحن لم نقصر في حق بعض وما تم هو قضاء وقدر.

وقال أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "انفصلنا على قد احترام الناس لينا واحترامنا للناس، علشان لما الناس تشوف منك الحاجة الحلوة والسعادة بتبقى قدوة وانك بتصدر طاقة حلوة"

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن"ياسمين عبدالعزيز جدعة وستظل بالنسبة لى حاجة كبيرة فى حياتى، وحبى لها لم ينته، وانتهاء الزواج فراق وده أقدار".

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز هي الحب الحقيقي.. واتأثرت نفسيا بسبب الانفصال

أكد الفنان أحمد العوضى، أن “ياسمين عبد العزيز أهم نجمة في الوطن العربي، وعندي في حياتي حاجة كبيرة جدا، وأنا تأثرت نفسيا بسبب الانفصال، وما أتكسفش أقول كده، وعشت معاها قصة حب كبيرة، وعشان كده وصلت للناس بالعمق ده”.

وقال أحمد العوضي، خلال لقائه لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن "ياسمين عبد العزيز ستظل الأهم في حياتي، مؤكدا أنها تعد الحب الحقيقى والوحيد فى حياتي، وعشت معاها أيام فيها حب ونجاح وأزمات وحروب ومرض".

وأضاف الفنان أحمد العوضي، "أنا وقفت جنب ياسمين وهى وقفت جنبى، ولما تعبت بعد الطلاق؛ جات، ومفيش حد يعمل اللى عملته".

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قال الفنان أحمد العوضى، إنني أسعى دائما لأن أحافظ على حب الناس لي، وهذا “أبرك من نجاحي”، فلا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتُصدم، فالغرور بداية النهاية، وأنا اللي شاغلني إن يكون المسلسل بتاعى السنة الجاية أنجح مسلسل".

وأضاف أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، "ما فيش حد رقم 1 فى المطلق، فالواحد هو الله، وغير كده كله فى الأونطة، وأنا عمرى ما دخلت صراع “نمبر وان” ومافيش حد رقم واحد طول".

أحمد العوضي: أنا بنافس نفسي

وواصل الفنان أحمد العوضي، "أنا بنافس نفسى بس، وحب الناس أهم من النجاح، وده جزء كبير من نجاح مسلسل حق عرب".

ليس بيومي فؤاد.. أحمد العوضي: أنا البطل الحقيقي لفيلم الإسكندراني

أكد الفنان أحمد العوضي، أن الفنان بيومي فؤاد كان قد صرح بأنه بطل فيلم “الإسكندراني”، مشيرا إلى أن تلك التصريحات غير صحيحة، ولكن الفيلم من بطولتي وتم الترويج له وبيعه بأسمي".

وقال أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أن برومو الفيلم أن الإسكندرية لها كبير وهو بكر الإسكندراني الذي جسده خلال الفيلم وليس بيومي فؤاد الذي يقدم شخصية الأب.

وواصل الفنان أحمد العوضي، "أنا بنافس نفسى بس، وحب الناس أهم من النجاح، وده جزء كبير من نجاح مسلسل حق عرب".

أحمد العوضي: الخوف شعور إنساني طبيعي ولا داعي للخجل منه

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يريد أن يغير صفات العصبية في شخصيته، مشيرا إلى أنه سعيد بتغيير في شخصيته والتفكير قبل اتخاذ أي فعل أو قرار، وأن يكون العقل سابقا للعضلات.

وقال أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا يتحدث لأي شخص عن الأشياء التي تخيفه، لأنه يعتقد أن الخوف شعور إنساني طبيعي، ولا داعي للخجل منه.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن فكرة الخوف من أي شيء أو شخص أو حتى شبح تبدأ من القول ومن ثم الشعور بهذا القول، مؤكدا أنه لا يجب أن يتم الإفصاح بهذا الشبح أو الشيء السيئ حتى لا يتحقق.

أحمد العوضي: فخور بتقديم مسلسل الاختيار.. وهذه هي رسالة "حق عرب"

أكد الفنان أحمد العوضي، أن شخصية هشام عشماوي كان كاره للوطن والشعب المصري، وكاره للجيش المصري، وعند تقديمي الشخصيته نجحت في تقديمها.

وقال أحمد العوضي، خلال تقديمه برنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه أنا فخور بتقديم مسلسل الإختيار، مؤكدا أنه نجحت في توصيل رسالة بأن هشام عشماوي خائن للوطن ومحارب لجيشه ووطنه.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن الرسالة الأساسية من مسلسل “حق عرب”، أن المخدرات قادرة على كسر الإنسان، وتجعله مثل خيال المأتة، موجها رسالة للشباب بالابتعاد عن المخدرات لأنها تضعفهم وتجلعهم منكسرين كأنهم ورقة بيضاء".