بعد نجاح حق عرب.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة للعوضي

وجه وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز رسالة إلى أحمد العوضي بعد نجاح مسلسل حق عرب .

ونشر عبد العزيز صورة تجمعه مع العوضي وعبر حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" مبروك ياعوض حق العرب فعلا مكنتش عارف أتابع كل الاعمال ولكن اتفرجت وعجبني المسلسل وربنا يفوقك ويكرمك بالنجاح دائما ".



مسلسل حق عرب الحلقة ٢٩ يعرض 8 مرات يوميًا على قنوات ART، حيث يعرض على قناة «حكايات» الساعة 8:30 مساء، ويعاد الساعة 2:30 بعد منتصف الليل،

والساعة 8:30 صباحا، والساعة 2:30 عصرا.

كما يتم عرض المسلسل على قناة «حكايات٢» الساعة 11:30 مساء، ويعاد عرضه الساعة 5:30 فجرا، والساعة 11:30 ظهرا، والساعة 5:30 مساء.