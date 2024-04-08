أحمد العوضي: الخوف شعور إنساني طبيعي ولا داعي للخجل منه

أكد الفنان أحمد العوضي، أنه يريد أن يغير صفات العصبية في شخصيته، مشيرا إلى أنه سعيد بتغيير في شخصيته والتفكير قبل اتخاذ أي فعل أو قرار، وأن يكون العقل سابقا للعضلات.

وقال أحمد العوضي، خلال لقاء له لبرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا يتحدث لأي شخص عن الأشياء التي تخيفه، لأنه يعتقد أن الخوف شعور إنساني طبيعي، ولا داعي للخجل منه.

وتابع الفنان أحمد العوضي، أن فكرة الخوف من أي شيء أو شخص أو حتى شبح تبدأ من القول ومن ثم الشعور بهذا القول، مؤكدا أنه لا يجب أن يتم الإفصاح بهذا الشبح أو الشيء السيئ حتى لا يتحقق.