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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتفالات عيد الفطر.. الفرقة القومية بسوهاج تواصل تقديم عرض اللعبة

صدى البلد

تواصل الفرقة القومية بسوهاج تقديم العرض المسرحى "اللعبة" على مسرح نادي المحليات، ضمن فعاليات البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بعيد الفطر المبارك، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن نص "اللعبة القاتلة" للكاتب السويسري فريدريش دورنمات⁩، وتصور أحداثه عدد من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من خلال قصة مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

اللعبة" سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، أشعار محمد علي حسن، ألحان بهاء صبحي، إعداد وإخراج مصطفى إبراهيم السيد.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، ويستمر عرضه بالمجان حتى منتصف أبريل الحالي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

وتعرض الهيئة 3 أفلام جديدة خلال موسم عيد الفطر في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

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حفلات موسيقية 

 

كما تنظم الهيئة عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات، بجانب البرنامج المعد خصيصا لأبناء مناطق الإسكان البديل بالقاهرة تحت عنوان"فرحة العيد" ويتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، وروضة السيدة زينب.

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