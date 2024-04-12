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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

7 عروض مسرحية مجانية واحتفالات بالمحافظات وفرحة العيد بالإسكان البديل

صدى البلد

أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

 

أفلام العيد بسينما الشعب في 16 محافظة

 

تقدم الهيئة 3 أفلام جديدة من أفلام موسم عيد الفطر في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة عبر مشروع سينما الشعب، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، والأفلام هي "شقو" ويعرض في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

وفيلم "أسود ملون" بسينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويقدم في سينما قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل.


سامح يسري يحيي حفلا غنائيا بالسامر ومشاركة فرقة أغاني الشباب

 

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة حفلا غنائيا بالمجان ثالث أيام عيد الفطر، الجمعة 12 أبريل، في الثامنة مساءً، يحييه الفنان سامح يسري، ويتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، وينفذ الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

 

7 عروض مسرحية مجانية بالمحافظات

 

وتقدم هيئة قصور الثقافة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي.

ويشهد قصر ثقافة فوه في التاسعة إلا الربع مساء اليوم العرض المسرحي "انسو هيرو سترات" للمخرج أحمد المغربي، كما يقدم في التوقيت نفسه عرض "الرقعة" بقصر ثقافة كفر الشيخ للمخرج معتصم عبد الرحيم، كما تعرض في التاسعة مساء اليوم أيضا مسرحية "كيبوتس" بقصر ثقافة الزقازيق للمخرج محمود الرفاعي ثم تستكمل عروضها الأسبوع المقبل، وفي التوقيت نفسه يقدم العرض المسرحي "ثقب دودي" بسينما هيبس بالخارجة من إخراج علاء الوكيل.

وتقدم فرقة قصر ثقافة دسوق عرضها المسرحي "رصد خان" إخراج محمد علي محمود في التاسعة إلا الربع مساء اعتبارا من أول أيام العيد الأربعاء  10 أبريل وحتى منتصف الشهر الحالي، وفي ثالث أيام العيد الجمعة 12 أبريل ولمدة ست ليال يقدم عرض "أيكادولي" من إخراج أحمد سعيد بقصر ثقافة فاقوس في التاسعة مساء، وفي التوقيت نفسه تواصل فرقة قومية سوهاج عرضها المسرحي "اللعبة" للمخرج مصطفى إبراهيم، على مسرح نادي المحليات، حتى منتصف الشهر.

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"فرحة العيد" في 5 أحياء بالإسكان البديل

 

وأعدت قصور الثقافة برنامجا فنيا مميزا بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، يتضمن أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، الأسمرات، منطقة الخيالة، وروضة السيدة زينب.

وتبدأ الفعاليات من ثاني أيام عيد الفطر، مع حفل فني يشهده حي "المحروسة" يتضمن ورشا فنية للأطفال، رسم على الوجه، عروض مسرح العرائس بجانب فقرة التنورة المميزة وذلك في الحادية عشرة صباحا، ويشهد حي "أهالينا" حفلا مماثلا في اليوم نفسه في الثالثة مساء.

وفي ثالث أيام عيد الفطر تشهد منطقة "الخيالة" حفلا يتضمن ورشة فنية وأخرى لعمل مشغولات يدوية بجانب عرض مسرح عرائس وعروض التنورة في العاشرة صباحا، وتختتم الفعاليات في اليوم التالي مع حفل فني يتضمن ورشا فنية وأخرى للحكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال وذلك بكل من حي الأسمرات وروضة السيدة زينب.

 

لقاءات وحفلات متنوعة بالمحافظات

 

كما تنظم هيئة قصور الثقافة في ثاني أيام العيد عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بالإضافة إلى الورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد والمسابقات الثقافية والترفيهية المقدمة للأطفال في مختلف المحافظات، من أبرزها عرض فني لفريق كورال السويس بنادى الشرطة، وآخر لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بجانب عروض فنية لفرقتي التلقائيين وفرقة الأطفال للفنون الشعبية بساحة العلم بمدينة الطور.

وفي محافظة الوادي الجديد يشهد قصر ثقافة الخارجة تقديم حفل موسيقى عربية، أما في محافظة البحيرة فيقدم قصر ثقافة وادي النطرون فقرات تتنوع ما بين العروض الفنية للموهوبين، والأمسيات الشعرية، والفقرات الترفيهية للأطفال وغيرها من الفعاليات، وذلك حتى السبت المقبل.

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