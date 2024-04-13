عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سعر التذكرة 40 جنيها.. سينما الشعب تواصل نجاحها الجماهيري الكبير|تفاصيل

صدى البلد

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر، واصلت مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استقبال آلاف المواطنين لمشاهدة أفلام موسم العيد التي تقدمها الهيئة بأسعار مخفضة بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب".

اكتمال ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية

احتفالات عيد الفطر.. الفرقة القومية بسوهاج تواصل تقديم عرض اللعبة

7 عروض مسرحية مجانية واحتفالات بالمحافظات وفرحة العيد بالإسكان البديل

سعر التذكرة 40 جنيها.. سينما الشعب كامل العدد في القاهرة والمحافظات

فرحة العيد .. ماريونيت وورش للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بأهالينا والمحروسة

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

المسحورة.. رواية جديدة للكاتبة رشا سمير

العتاولة الحلقة الأخيرة.. نهاية عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025

مفاجأة أربكت العالم.. هل تزوج الفراعنة من إخوتهم وأبنائهم؟

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

مشروع سينما الشعب 

 

وواصل مشروع "سينما الشعب" نجاحه الجماهيري، حيث شهدت مواقع الهيئة أمس الجمعة ثالث أيام عيد الفطر استمرار الإقبال الغفير، حيث تقدم قصور الثقافة ثلاثة أفلام جديدة في 18 موقعا ثقافيا تابعا لها في 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، من خلال الحفلات التي تبدأ من 10 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

وتعرض الأفلام في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة العريش، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة شرم الشيخ، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.

 

مشروع سينما الشعب أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع.

 

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر تقدم خلاله أفلام العيد في 16 محافظة، وشهد مسرح السامر بالعجوزة أمس الجمعة حفلا غنائيا بالمجان أحياه الفنان سامح يسري، وتضمن عروضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وفقرة ستاند أب كوميدي، كما تقدم الهيئة 7 عروض مسرحية مجانية للجمهور خلال عيد الفطر بمحافظات الشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، بالإضافة إلى برنامج بعنوان "فرحة العيد" ضمن المشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وتنظم أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية في مختلف المحافظات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

أكبر قضية فساد.. إحالة قيادات الآثار للجنايات لاتهامهم بسرقة المتحف المصري الكبير|انفراد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

اكتمال ترميم 56 مبنى في جدة التاريخية

احتفالات عيد الفطر.. الفرقة القومية بسوهاج تواصل تقديم عرض اللعبة

7 عروض مسرحية مجانية واحتفالات بالمحافظات وفرحة العيد بالإسكان البديل

سعر التذكرة 40 جنيها.. سينما الشعب كامل العدد في القاهرة والمحافظات

فرحة العيد .. ماريونيت وورش للأطفال في احتفالات قصور الثقافة بأهالينا والمحروسة

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

المسحورة.. رواية جديدة للكاتبة رشا سمير

العتاولة الحلقة الأخيرة.. نهاية عيسى الوزان وجزء جديد رمضان 2025

ترشيحاتنا

مسيرة الفنانة الراحلة .. معلومة مهمة أكدتها شيرين سيف النصر قبل وفاتها

قالوا عنها فلسطينية | اِعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

15 مليار دولار حجم سوق السياحة العلاجية عالميا سنويا .. إنفوجراف

الدماطي: سعداء باستضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

2.3 تريليون جنيه إجمالي قروض الحكومة من البنوك خلال أكتوبر 2023

وقف رحلات الطيران .. الاحتلال يعلن حالة تأهب قصوى لمواجهة إيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتساحها الشوارع.. أمريكا بصدد حظر السيارات الكهربائية| ما السبب؟

وفاة شيرين سيف النصر| صور تكشف عن أناقتها وجمالها

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

فيديو

لا أعترف بمصطلح السينما النظيفة.. أبرز تصريحات شيرين سيف النصر لـ"صدى البلد"

التمثيل لا يناسبني .. أسرار في حياة هند صبري | فيديو جراف

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ