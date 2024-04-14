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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إعلان شروط جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي في دورتها الأولى |تفاصيل

إدوارد الخراط
إدوارد الخراط

أعلن مجلس أمناء "جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي" شروط الجائزة في دورتها الأولى لعام 2024 والتي جاءت وفقا لبيان أصدره المجلس كالتالي:

"تقديرا لدور الكاتب الكبير إدوار الخراط في مجال السرد الأدبي والقصة القصيرة والرواية، تمنح "جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي" سنويا لكاتبة شابة أو كاتب شاب من مصر أو من العالم العربي عن عمل أدبي منشور تتوافر فيه شروط الابتكار الخلاق على مستوى الشكل والمضمون ويسعى لتجاوز محددات النوع الأدبي منفتحا على تيارات الكتابة العابرة للنوع.

من هذا المنطلق، تهدف الجائزة لتشجيع شباب الكتاب في مصر والعالم العربي على خوض مغامرة الكتابة الطليعية وتعزيز قيم التجريب في مختلف مجالات السرد الأدبي، وتحفيز المبدعين، وكذلك دور النشر وصناع الكتاب والنقاد والصحفيين، على الاحتفاء بقيم الحرية الفنية وثقافة الاختلاف، وتنمية هذه القيم وتسليط الضوء عليها.

تمنح الجائزة في الدورة الأولى لكاتب أو كاتبة من مصر وتليها في العام المقبل دورة عربية وهكذا بالتناوب.

تقدم الجائزة بدعم ورعاية أسرة الكاتب الراحل إدوار الخراط ممثلة في ابنيه، الدكتور إيهاب الخراط والفنان أيمن الخراط، تحت مظلة اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".

ويترأس مجلس الأمناء الكاتبة والناقدة الدكتورة مي التلمساني، أستاذة الدراسات العربية والسينمائية بجامعة أوتاوا الكندية، ويضم المجلس في عضويته الكاتب نبيل عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والكاتب والناقد إيهاب الملاح، والكاتبة الروائية ضحى عاصي، والكاتب الصحفي محمد شعير، والدكتور إيهاب الخراط استشاري الطب النفسي، والدكتور أيمن الخراط المصور ومخرج الأفلام الوثائقية واللذين يمثلان أسرة الأديب.

مقر الجائزة

مكتبة وأرشيف إدوار الخراط 13 شارع ميريت باشا، ميدان التحرير، القاهرة أمام المتحف المصري، الدور الثالث.

قيمة الجائزة

خمسون ألف جنيها مصريا للكتاب الفائز وشهادات تقديرية للفائزين في القائمة القصيرة.

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وعن الشروط للترشح للجائزة:

بإمكان الكاتبات والكتاب المصريين الترشح شخصيا للجائزة، وأيضا بإمكان دور النشر التقدم للجائزة على أن يتضمن ملف التقدم للجائزة موافقة مكتوبة من قبل الكاتبة أو الكاتب.

ويشترط ألا يتجاوز سن المترشحين 40 سنة في الموعد الأقصى للتقدم للجائزة، ويشترط أن يكون العمل الأدبي المرشح للجائزة قد صدر عن دار نشر معتمدة.

ويشترط عدم التقدم بأكثر من كتاب واحد لنفس الكاتبة أو الكاتب في الدورة الواحدة وألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى حتى وقت إعلان "جائزة ادوار الخراط للإبداع الأدبي".

وتستبعد الكتب المنشورة الكترونيا، والكتب التعليمية والنقدية وكتب الإرشاد في مجال الإبداع الأدبي.

الموعد الأقصى للترشح الكترونيا 1 يونيو 2024، كما يتم تسليم خمس نسخ من الكتاب حضوريا أو إرسالها بالبريد على نفقة المترشح، وذلك على عنوان مقر الجائزة في موعد أقصاه 1 يونيو 2024.

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يشتمل ملف الترشح على المواد التالية:

استمارة الترشح، نسخة بي دي إف من الكتاب مذيلة برقم الإيداع، صورة البطاقة الشخصية أو باسبور المترشح، ولتقديم ملف الترشح الكترونيا، على إيميل الجائزة: [email protected]

 

تسليم الجائزة

تعلن القائمة القصيرة بتاريخ 15 نوفمبر 2024، ويتم تسليم "جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي" وشهادات التقدير للفائزين في القائمة القصيرة في حفل يقام تحت رعاية اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في ديسمبر 2024 بالتزامن مع ذكرى رحيل الكاتب الكبير ادوار الخراط.

ولد الأديب المصري إدوار الخراط في مدينة الإسكندرية عام 1926 وقد كتب الرواية والقصة القصيرة، واعتبرت مجموعته القصصية (الحيطان العالية) التي صدرت عام 1959 منعطفا بارزا في السرد العربي.

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