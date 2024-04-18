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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: عمل المرأة في بيتها عبادة.. وسعي زوجها جهاد

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل عمل يفعله الإنسان يمكن أن يحوله إلى عباده، ويأخذ عليه أجر من الله سبحانه وتعالى، وذلك سوءا كان عمل تعبدى أو عمل معاملاتى.  

 

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "نقدر نقول لكل سيدة احتسبي عملك فى المطبخ مش من ضمن المنح، اللى جاية من الحى القيوم، اعتبرى إنك فى حالة عبادة بتأخدى عليها أجر".

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وأضاف: "كل زوج عليه عمل شاق علشان يجيب مصاريف بيته يعتبر نفسه فى حالة عبادة لله، وهيكون أجره جهادا فى سبيل الله، كل طالب بيذاكر دروسه يعتبر مذاكرته عبادة لله".

 

 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

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