بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام"، صورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لفتت أمينة خليل الأنظار في الصور بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.