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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

دينا الشربيني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر  حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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ولفتت دينا الشربيني الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت دينا الشربيني حذاءً  أنيقا بكعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا الشربيني على خصلات شعرها المموج البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا كشف عن جمال ملامحها.

دينا الشربيني
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