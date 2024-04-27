فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان نانسي عجرم في أحدث ظهور لها Alexander MCQUEEN، وبلغ سعر التصميم 1790 يورو، أي ما يعادل 92 ألف جنيه مصري.



تزينت نانسي عجرم بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.