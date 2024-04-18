انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي اداء فريقي الأهلي و الزمالك من مباراة القمة في الدوري الممتاز عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : الله يكون في عون حسام حسن بعد أداء الأهلي والزمالك في القمة وخصوصا في خط الدفاع وحراسة المرمى.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز سيف الجزيري هدفي الزمالك في الدقيقتين 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.