نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جيب قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة باللون الرمادي، ونسقت معها قميصا ذا أكمام طويلة باللون الأسود.

وانتعلت نسرين طافش حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش على الشعر البني المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية.