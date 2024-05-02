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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ساعة عمرو دياب في البحرين تثير ضجة| سعرها خرافي

عمرو دياب
عمرو دياب

حرص الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، خلال إحيائه حفلا غنائيا في البحرين.

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تألق عمرو دياب في الصور بإطلالة كاجوال مميزة، حيث ارتدى تي شيرت نصف كم مع بنطلون جينز مما منحه طلة شبابية.

ظهر عمرو دياب في حفل البحرين بساعة يد ملفتة من ماركةAudemars Piguet،  أتسم جسد الساعة بأنه  مصنوع من الذهب  عيار ١٨،  الاسوار من الذهب الوردي مرصعين بالألماس. 

يحتوي محرك الساعة  الذي ظهر بها الفنان عمرو دياب بأنه يحتوي على على ٤٠ حجر كريم مصنع و ٧٠ ساعة احتياط، فيما بلغ سعره 280,000 دولار أمريكي، مما أثار الدهشة.
 

عمرو دياب

 

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