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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. أحمد رزق يخضع لعملية جراحية عاجلة.. السرب يقترب من 4 ملايين جنيه فى يومين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:
 

إيرادات السينما أمس.. السرب يتفوق على شقو

 

تنافس 4 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليا ، وهي  السرب من بطولة أحمد السقا شقو من بطولة عمرو يوسف ، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد ، وفيلم على ماشي من بطولة علي ربيع ، وأسود مليون من بطولة بيومي فؤاد.

 

تعرف على إيرادات فيلم السرب في السينمات خلال 24 ساعة

 

حقق فيلم السرب مساء أمس في السينما إيرادات مرتفعة جدا حيث حقق في ثاني أيام عرض 2 مليون و500 ألف جنيه ليكون بذلك حقق الفيلم في يومان ما يقرب من 4 ملايين  جنيه.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ممنوع من الكلام.. تفاصيل العملية الجراحية العاجلة لـ أحمد رزق

 

أجري الفنان أحمد رزق جراحة عاجلة في فمه أدت إلي تحذير الأطباء له من الكلام.

وكشف مصدر مقرب من أحمد رزق أنه عاد إلي منزله بعد اجراء الجراحة مباشرة حيث يستكمل علاجه داخل المنزل وهو الأن في تحسن ملحوظ.

آمال ماهر: لا أنام بسبب حفلي في جدة والجمهور السعودي يستحق

 

أكدت المطربة آمال ماهر، إنها تواصل الليل بالنهار من أجل حفلها الأول في جدة، والذى تحيه مساء اليوم الجمعة.

وقالت آمال ماهر فى تصريحات لقناة mbc مصر والتى تعرض الحفل على شاشتها بشكل حصري أنها منذ التحضيرات الأولى للحفل وهي لا تعرف النوم بسبب حرصها على تقديم حفل يليق بالجمهور السعودي

بعد نجاحه بالكويت.. رامي صبري يستعد لإحياء حفل عيد الربيع بالعبور

 

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 6 من شهر مايو الحالى ضمن احتفالات عيد الربيع.

الحفل سوف يحيه رامي صبري داخل مدينة العبور بأحد الأندية هناك ويقدم خلاله الكثير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.

 

الأضخم والأقوى خلال الصيف.. تفاصيل حفل محمد رمضان فى لبنان

 

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائى ضخم فى لبنان يوم 17 من شهر أغسطس القادم.

ويعتبر هذا الحفل سوف يكون من أضخم الحفلات انتاجيا فى موسم الصيف القادم، ويتم التحضير له من الآن.

ويقدم محمد رمضان خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الأخيرة والتى قدمها فى موسم رمضان الماضي.

فيلم السرب أحمد رزق آمال ماهر رامي صبري

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