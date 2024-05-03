آمال ماهر: لا أنام بسبب حفلي في جدة والجمهور السعودي يستحق

أكدت المطربة آمال ماهر، إنها تواصل الليل بالنهار من أجل حفلها الأول في جدة، والذى تحيه مساء اليوم الجمعة.



وقالت آمال ماهر فى تصريحات لقناة mbc مصر والتى تعرض الحفل على شاشتها بشكل حصري أنها منذ التحضيرات الأولى للحفل وهي لا تعرف النوم بسبب حرصها على تقديم حفل يليق بالجمهور السعودي

وأضافت آمال ماهر أنها منذ قدومها من القاهرة إلى جدة وهي تكثف عدد ساعات البروفات مع المايسترو وليد فايد، لحرصها على تقديم حفل مميز، مشيرة إلى أن الجمهور السعودي جمهور “سميع” ولابد من ارضاءه في هذا الحفل.





بروفات الحفل

نشرت آمال ماهر، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه خلال استعداداتها الأخيرة لحفل الجمعة 3 مايو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت آمال ماهر، تجري بروفاتها الأخيرة بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، استعدادا لحفل الغد، وكان في استقبالها منظمي الحفل.

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير.

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة.

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

أحدث أعمال آمال ماهر

جدير بالذكر أن الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.