ممنوع من الكلام.. تفاصيل العملية الجراحية العاجلة لـ أحمد رزق

أجري الفنان أحمد رزق جراحة عاجلة في فمه أدت إلي تحذير الأطباء له من الكلام.

وكشف مصدر مقرب من أحمد رزق أنه عاد إلي منزله بعد اجراء الجراحة مباشرة حيث يستكمل علاجه داخل المنزل وهو الأن في تحسن ملحوظ.

وشارك الفنان أحمد رزق مؤخرا في مسلسل بيت الرفاعي والذي شارك به في موسم رمضان الماضي.



شهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.



يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.